Ein Denkmal ist schön, aber oft auch teuer. Investitionen in den Erhalt können langfristig abgeschrieben werden. Kurzfristig hilft aber auch ein Zuschuss. Das Land Nordrhein-Westfalen füllt regelmäßig einen entsprechenden Fördertopf.

Wer sich die Möglichkeit eröffnen will, daraus eine Unterstützung zu bekommen, muss einen Antrag stellen. Einen Hinweis darauf gab es am Dienstag aus dem Burscheider Rathaus. Am 31. Oktober müssen die Formulare eingegangen sein. Nicht nur private Eigentümer können sich bewerben, sondern auch Kirchen, Religionsgemeinschaften und Gemeinden. Es gibt allerdings unterschiedliche Fördersätze. Privatpersonen können auf bis zu 50 Prozent hoffen, alle anderen auf maximal 30 Prozent. Einen Höchstbetrag gebe es auch: 350.000 Euro. Entscheidend: Die Bauarbeiten dürfen noch nicht begonnen haben.

Im Burscheider Rathaus hält man es für wichtig, dass Projekte mit der dort angesiedelten Unteren Denkmalbehörde abgestimmt werden. Auch um bei der Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen zu helfen. Ansprechpartner ist Linus Klenter, der telefonisch unter 02174 670419 zu erreichen ist. Die E-Mail-Adresse lautet: denkmal@burscheid.de.

Einen Leitfaden gibt es auch auf der Internetseite des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung. Für Anträge aus Burscheid ist die Bezirksregierung Köln zuständig. Die entsprechenden Kontaktdaten gibt es unter: www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/kommunales-planung-bauen-und-verkehr/bauen-und-baufoerderung/denkmalschutz-und-foerderung