Der Feuerschein war schon von der Industriestraße aus zu sehen: Am späten Sonntagabend (2. August) sind die Löschzüge Dierath und Paffenlöh gegen 22.30 Uhr nach Irlerhof alarmiert worden. Ein Anrufer hatte der Leitstelle einen Brand im angrenzenden Wald gemeldet.

Wegen der aktuellen Waldbrandgefahr (Stufe 4 von 5) sowie der anhaltenden Trockenheit seien daraufhin die Alarmstufe erhöht und Stadtalarm ausgelöst worden, berichtete am Montagmorgen Jens Knipper, Sprecher der Burscheider Feuerwehr. Deshalb seien auch die Löschzüge Stadtmitte und Hilgen alarmiert worden.

Der Brandherd habe sich rund 200 Meter im Wald befunden. „Etwa 50 Quadratmeter Waldboden standen bereits in Flammen, und das Feuer drohte sich zügig auszubreiten“, beschrieb Knipper die Lage. Mithilfe von zwei C-Rohren hätten die Wehrleute die Ausbreitung des Brandes gestoppt und ihn anschließend vollständig gelöscht. Der Einsatz habe insgesamt rund zweieinhalb Stunden gedauert; zur Ursache konnte am Montag noch nichts gesagt werden.

Zweiter Alarm aus der Innenstadt

Während in Irlerhof noch gelöscht wurde, sei ein weiterer Notruf bei der Leitstelle eingegangen: Gemeldet wurde Brandgeruch in der Burscheider Innenstadt. Umgehend sei ein Löschfahrzeug zur Kontrolle entsandt worden. Ein Feuer sei nicht entdeckt worden, so Knipper: „Ob der Anruf mit den Löscharbeiten im Wald in Zusammenhang stand, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Aufgrund der großen Entfernung zwischen beiden Einsatzstellen ist dies jedoch eher unwahrscheinlich.“

„Bei der aktuellen Trockenheit reicht unter Umständen bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette aus, um einen Waldbrand auszulösen. Deshalb appellieren wir an alle, im Wald und an Waldrändern besonders vorsichtig zu sein und jegliche Zündquellen zu vermeiden“, mahnt Knipper. „Zum Glück hat der Anrufer den Brand frühzeitig bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Dadurch konnte eine weitere Ausbreitung verhindert und größerer Schaden abgewendet werden“, so der Sprecher. (tk)