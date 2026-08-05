Mit Beginn des kommenden Jahres ist auch in Odenthal der Gutschein für die Ausgabe der Gelben Säcke Geschichte. Der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) kündigt an, das System zum 1. Januar 2027 umzustellen und „durch ein vereinfachtes Verfahren“ zu ersetzen. Es sieht vor, dass die Gelben Müllsäcke für Verpackungsmaterial das ganze Jahr über direkt und ohne Vorlage eines Gutscheins an den bekannten Ausgabestellen kostenfrei erhältlich sind.

Bisher hatten die Odenthaler Haushalte nach Angaben des BAV immer Anfang des Jahres gemeinsam mit dem Abfuhrkalender einen Gutschein für die Gelben Säcke erhalten. Mit Blick auf Haushaltsgröße und Verbrauch habe man sich damit dann für das ganze Jahr bevorraten müssen, so der BAV.

Neues System soll bürokratischen Aufwand verringern

In den BAV-Kommunen sei Odenthal der letzte Standort gewesen, der noch das Gutschein-System genutzt habe, erklärt Lars Lück, stellvertretender Leiter Abfallwirtschaft. Andernorts habe man bereits gute Erfahrungen mit dem Abschied vom Gutschein gemacht.

Das neue System hält der BAV für flexibler, es vermeide hohen bürokratischen Aufwand: Die Bons mussten bisher an alle Haushalte verschickt werden, Nachbestellungen im Laufe des Jahres hätten von den Haushalten telefonisch geordert und vom BAV anschließend wieder versendet werden müssen. Nun könne das ganze Jahr über bei Bedarf eine Rolle der Gelben Säcke besorgt werden.

Dreijährige Testphase geplant

„Da die Ausgabestellen jederzeit zu deren regulären Öffnungszeiten aufgesucht werden können, ist es nicht erforderlich, Vorräte anzulegen“, betont der BAV und bittet Bürgerinnen und Bürger daher, Gelbe Säcke nicht zu horten, sondern immer nur bei Bedarf eine Rolle mit jeweils 15 Gelben Säcken abzuholen. In einer dreijährigen Testphase werde geprüft, ob sich das System bewährt.

In Odenthal sind die Gelben Säcke weiterhin hier erhältlich: Gemeindeverwaltung (Bergisch Gladbacher Straße 2), Rewe Tönnies Lebensmittel (Altenberger-Dom-Straße 42) Schreibwaren Kiosk Blecher (Hauptstraße 49) Back & Kiosk Voiswinkel (St.-Engelbert-Straße 5).