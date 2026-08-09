Die neue Interimsschule am Dhünntalstadion nimmt Gestalt an. Container für Container wächst das Gebäude, das schon nach den Sommerferien die Klassen der Grundschule Odenthal sowie einige Klassen des Gymnasiums aufnehmen soll. Um Platz für den Containerbau und den späteren Schulhof zu schaffen, musste die Skateanlage an der Bergisch Gladbacher Straße weichen und auch das marode Umkleidegebäude des Sportplatzes wurde abgerissen.

Wie berichtet, hatte sich die Gemeinde entschieden, die gesamte Grundschule und einige Klassen des Gymnasiums vorübergehend auszulagern, während auf dem Campus an der Buchmühle die neue Grundschule und der Erweiterungsbau des Gymnasiums entstehen.

Die Grundschule ist schon seit der Flut 2021 im Container untergebracht

Die Grundschüler ziehen dabei von einem Container in den nächsten. Denn seit das Dhünnhochwaser ihre ursprüngliche Schule verwüstet hat, werden die Klassen bereits in einer Containerschule unterrichtet. Die stand bisher aber unmittelbar neben der alten Schule, an deren Stelle seit langem nur noch ein Loch klafft.

Der Umzug ins nahe Dhünntalstadion soll nun die Lage auf dem beengten Campus entschärfen, wo bisher Grundschule, Realschule und Gymnasium untergebracht sind und demnächst die Baufahrzeuge herumkurven. Zudem verspricht sich die Verwaltung zügigere Bauabläufe durch den Zugewinn an Platz auf der Baustelle.

„Bisher sind wir im Zeitplan“, sagt André Schade, Fachbereichsleiter Bauen und Technische Dienste, und ist zuversichtlich, dass die Lehrkräfte schon in der letzten Ferienwoche das Unterrichtsmaterial im Containerbau auspacken können.