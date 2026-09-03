Was dreimal stattfindet, gehört nach rheinischer Lesart bekanntlich schon zum Brauchtum. Und damit darf sich nun wohl auch Eikamp endgültig als Festivaldorf fühlen: Zum dritten Mal wird die große Wiese hinter der Turnhalle am Samstag, 5. September, zum Schauplatz des Rheinbrand-Festivals. Wo normalerweise Landwirtschaft betrieben wird, stehen dann Bühne, Getränkestände und Festivaltechnik – und Tausende Besucher feiern zu kölscher Musik.

Stefan Wolter verwandelt mit seinem Team derzeit eine Wiese in Eikamp in ein Festivalgelände. Copyright: Guido Wagner

Noch allerdings ist davon an diesem Mittwoch wenig zu sehen. „Heute haben wir eingezäunt. Morgen kommen Strom und die anderen Leitungen“, sagt Veranstalter und Cat-Ballou-Manager Stefan Wolter beim Gespräch auf dem Festivalgelände. Seit diesem Mittwoch läuft der Aufbau.

Wie aus einer Wiese ein Gelände für ein Kult-Festival wird

Und der beginnt buchstäblich bei null. „Die größte Herausforderung ist, aus einer landwirtschaftlichen Wiese ohne jede Infrastruktur ein Festivalgelände zu machen“, sagt Wolter. „Kein Strom, kein Wasser, kein nix. Hier habe ich ja vorher nicht mal eine Steckdose“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Grandioser Blick übers Publikum beim Rheinbrand-Festival 2023 in Odenthal-Eikamp. Copyright: Anton Luhr

Bis Samstag wird sich das gründlich geändert haben. Dann soll ab 14.30 Uhr ein siebenstündiges Musikprogramm laufen. Den Auftakt macht die Rhythmussportgruppe. Es folgen Brings, Eldorado und Kasalla. Nach einem Auftritt des Kult-Männerchors „Laut aber Schief“ aus Overath-Marialinden steht Stadtrand auf der Bühne. Das Finale gehört Cat Ballou. Die Bands spielen dabei deutlich länger als bei vielen üblichen Auftritten auf Stadt- und Vereinsfesten.

Samstag soll ein „richtiges Familienfestival“ stattfinden

Das Konzept des Rheinbrand-Festivals setzt dabei nicht allein auf eingefleischte Fans der kölschen Bands. „Ein richtiges Familienfestival“, nennt Wolter die Veranstaltung. Kinder und Jugendliche zahlen deshalb weniger, Kinder unter zehn Jahren kommen sogar kostenlos hinein. Für Zehn- bis 16-Jährige kostet das Ticket 29,90 Euro, der reguläre Stehplatz 45,90 Euro.

Auch abseits der Bühne gibt es für die jungen Besucher Programm. Kinderclown Smitti sei mit seinen Großspielzeugen wieder dabei, kündigt Wolter an. Praktisch für Familien ist zudem eine Regelung, die sich bereits bei den vergangenen Festivals bewährt hat: Am Eingang erhalten die Besucher Bändchen. Damit können sie das Gelände zwischendurch verlassen und später wieder zurückkehren. Wer mit kleineren Kindern kommt, kann den Nachwuchs also beispielsweise am Abend zu Oma und Opa, Freunden oder anderen Betreuern bringen – und anschließend zum Festival zurückkehren.

Premiere 2018 und zweite Auflage 2023 sorgten für kräftig Furore

Für Essen und Getränke wird auf der ansonsten infrastrukturlosen Wiese ebenfalls gesorgt. Cocktails und Longdrinks kommen unter anderem von 13spirits aus Much.

Bei der Premiere 2018 und der zweiten Auflage 2023 lockte die besondere Mischung aus großen kölschen Bands, Familienatmosphäre und der ungewöhnlichen Lage viele Besucher nach Eikamp. In diesem Jahr kalkulieren die Organisatoren etwas vorsichtiger. Rund 3500 Gäste werden erwartet. Ein Grund seien die in diesem Jahr späten Sommerferien und die zahlreichen Feste und Veranstaltungen, die sich nun ausgerechnet am ersten Septemberwochenende drängten.

Bis zu 100 Helferinnen und Helfer sind am Samstag auf Festival im Einsatz

Bis zu 100 Helfer werden am Festivaltag dafür sorgen, dass aus der Wiese für einen Tag eine kleine Veranstaltungsstadt wird. Und anders als 2023, als das Festival mit 5000 Besuchern ausverkauft war, gibt es diesmal kurz vor dem Wochenende noch Karten.

Das dürfte Wolter angesichts der Aussichten allerdings wenig beunruhigen. „21 Grad Celsius und zehn Stunden Sonnenschein am Samstag“, liest er von seiner Wetter-App ab. „Bestes Wetter für einen Last-Minute-Kauf“, sagt er lächelnd.

Es sind noch Tickets erhältlich – und das Wetter soll gut werden

Tickets gibt es über die Internetseite des Rheinbrand-Festivals sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen der Region. Die Veranstalter bewerben Rheinbrand ausdrücklich als Familienfestival; auch der Einlass ab 13 Uhr und der Programmstart um 14.30 Uhr entsprechen dem Konzept der Veranstaltung.

Und während auf der Wiese jetzt erst einmal Kabel gezogen, Leitungen gelegt, Bühne und Stände aufgebaut werden müssen, steigt bei den Machern selbst bereits die Vorfreude. „Wir freuen uns selbst auf Samstag – das ist hier einfach eine tolle Location“, sagt Stefan Wolter. „Ein richtiges Familienfestival.“

Tickets fürs Rheinbrand-Festival in Eikamp am Samstag, 5. September, gibt’s über die Festival-Internetseite und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.