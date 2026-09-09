Viele Mädchen begeistern sich bereits ganz früh im Leben für Ponys. Daniela Odenthal bekam ihr erstes Shetland-Pony schon mit drei Jahren. Doch während bei vielen jungen Damen die Begeisterung im Laufe der Zeit nachlässt, wurde sie bei der Steinenbrückerin zur echten Leidenschaft. Ihrem Lebensmotto „Alles mit der Zeit, denn in der Ruhe liegt die Kraft“ folgend, begann sie 2021 mit der Zucht Deutscher Reitponys, einer eigenständigen Pferderasse.

2022 wurde das erste selbstgezogene Fohlen im Betrieb geboren. In den Folgejahren stellte sie immer wieder Nachwuchs auf der Fohlenschau im Rheinisch–Bergischen Kreis vor. 2025 gelang der bisher größte Erfolg. Ihr Stutfohlen „Danies Schmetterlings Elfe DO“ qualifizierte sich für das deutsche Fohlenchampionat in Lienen (Kreis Steinfurt), an dem die besten Fohlen aller Bundesländer teilnehmen. Siegerin dieses Wettbewerbs war am Ende das Fohlen von Daniela Odenthal.

Die Züchterin erkannte das große Potenzial des Fuchshengstes

Mit dem Kauf von „Do kütt der Wolle DO“ ging im gleichen Jahr ein weiterer großer Traum in Erfüllung. Das große Potenzial des Fuchshengstes hatte die Züchterin gleich erkannt und stellte ihn nach monatelangem Training Ende 2025 zur Eintragung in das offizielle Zuchtbuch des Rheinischen Pferdestammbuchs vor. Der vierjährige „Wolle“ wurde tatsächlich gekört, denn er überzeugte mit seiner Erscheinung und Gesundheit sowie allen Bewegungsabläufen.

„Das Wohl meiner Tiere steht an erster Stelle“, betont Daniela Odenthal, für die die Reitponyzucht eine Herzensangelegenheit ist. „Alle Pferde sind 24/7 auf der Weide, das ist mir wichtig.“ Auch für „Wolle“ geht es ohne Hast voran. Erst im nächsten Jahr wird er zum „Decken im Natursprung“ zur Verfügung stehen. Ziel ist es, „kopfklare, charakterstarke, vielseitige Reitponys“ zu züchten. Sie sollen gute Kameraden für Erwachsene aber vor allem für Kinder sein.

Die Züchterzentrale vergibt die Auszeichnung seit 16 Jahren

Dabei scheint Odenthal ihr Lebensmotto auf ihre Pferde zu übertragen. Unmittelbar neben dem Geschehen untergebracht, standen ihre Reitponys dem „Großen Bahnhof“ am 2. September im Hof des Zuchtbetriebs jedenfalls äußerst gelassen gegenüber. Stute Cinderella, die Mutter von Deutschlands bestem Fohlen, schaute nur mal kurz auf den Trubel, den die Zweibeiner verursachten, bevor sie sich wieder ganz entspannt und dauerhaft ihrem Heu-Netz widmete.

Derweil nahm ihre Besitzerin Daniela Odenthal die begehrte Auszeichnung entgegen, die die Züchterzentrale des Rheinisch-Bergischen Kreises seit 16 Jahren vergibt und mit der alljährlich die Tierzucht als Verbindung von Fachwissen, Erfahrung, Geduld und Verantwortung für die Tiere gewürdigt wird. Dabei erhalten jedes Jahr ganz unterschiedliche Tierzüchter den Preis, in diesem Jahr einmal mehr die Pferdezucht.

Ausschlaggebend war der Erfolg beim Fohlenchampionat

Ausschlaggebend für diese Entscheidung war der Erfolg beim Fohlenchampionat. „Außergewöhnliche Leistungen verdienen eine öffentliche Würdigung“ wandte sich Rainer Deppe (Vorsitzender Züchterzentrale RBK) an die 32-jährige Daniela Odenthal, „Sie haben es mit züchterischem Blick, Einfühlungsvermögen und hervorragender Leistung an die nationale Spitze gebracht.“

Im Anschluss überreichte Landrat Arne von Boetticher die Auszeichnung, die de „hohen Stellenwert der Tierzucht im Rheinisch-Bergischen Kreis unterstreicht“. Der Landrat gratulierte der „Züchterin des Jahres 2026“ zusammen mit Peter Lautz, dem Vorsitzenden der Kreisbauernschaft RBK, sowie einer Vertreterin des Kreisveterinäramts und wünschte ihr weiterhin viel Freude und Erfolg.

Nach Ende des offiziellen Teils fand man sich zum gemütlichen Ausklang bei hausgemachten Salaten, leckerem Grillgut, Kuchen und lockeren Gesprächen mit Offiziellen, Gästen und der Stallgemeinschaft zusammen. Wer die erfolgreiche Züchterin und die Gelassenheit ihrer Reitponys kennenlernen möchte, besucht am besten die Kreistierschau am 20. September auf dem Hebborner Hof in Bergisch Gladbach, wo sie im Showprogramm mit ihren Pferden zu sehen sein wird.