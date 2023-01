An der Beisselstraße in Bergheim wird schwer gearbeitet.

Bergheim – Das Zentrum der Kreisstadt steht vor großen Veränderungen. Die Baustelle in der Innenstadt an der kleinen Erft ist das wohl sichtbarste Zeichen dafür, dass sich der Stadtteil „Bergheim“ wandelt. Aber auch die Diskussion darüber, was auf den Grundstücken Am Jobberath/Beisselstraße entstehen soll, wird kontrovers geführt.

Die Stadt Bergheim lädt nun Bergheimerinnen und Bergheim zum bekannten Beteiligungsformat „Bürger.Mit.Wirkung“ am Mittwoch, 23. März, ab 17 Uhr ins Medio ein. Die Verwaltung informiert dabei über das Innenstadtkonzept (Insek), und die Anwesenden können sich an einem Workshop zum „Beissel-Boulevard“ beteiligen.

Bergheim: Weitere Projekte in der Innenstadt stehen an

Die nächsten Projekte des Inseks nach der Umgestaltung des Ufers an der kleinen Erft sind die Neugestaltung der Fußgängerzone, die Aufwertung der Grünen Lunge zu einem Mehrgenerationenpark oder die Verschönerung und das „InSzene“-Setzen der Stadtmauer, wie es die Verwaltung nennt.

Der Beissel-Boulevard ist der Abschnitt, der direkt an die historische Stadtmauer und an die neue Uferpromenade der Erft grenzt. Auf dem Workshop sollen mit den Bürgerinnen und Bürgern Ideen zur Gestaltung dieses Areals entwickelt werden. Ende der Veranstaltung soll etwa 20.30 Uhr sein. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Volker Mießeler ist ein Kurzvortrag zum Insek und eine Einführung in das Projekt „Beissel-Boulevard“ geplant. Dann soll der Workshop unter Begleitung des Planungsbüros Dr. Wolfgang Wacker aus Köln stattfinden. Im Medio werden auch an Pinnwänden verschiedene Projekte vorgestellt zur kleinen Erft, zur Fußgängerzone, Stadtmauer, zum Hof- und Fassadenprogramm, zum Leerstand und noch vielem mehr.

Im Sommer ist dann der zweite Teil der „Bürger.Mit.Wirkung“ geplant, dann soll es um Wohnungsbau und Schulentwicklung gehen. Infos zu den Beteiligungsveranstaltungen gibt es unter 02271/89539 und per E-Mail.