Bergheim – Der Kölner Karneval brachte Gertrud und Bernhard Homann 1953 zusammen. „In einer Kneipe lernten wir uns kennen, und es passte sofort“, erinnert sich Getrud Homann. Nun blicken die beiden auf 65 Jahre Ehe zurück und feiern eiserne Hochzeit.

Die Homanns einige Jahre nach der Hochzeit. Copyright: Tabea Friedt

Besonders in den ersten Jahren verbrachten sie viel Zeit im Kino, da sie zu Hause keinen Fernseher hatten. „Einmal unter der Woche und dann noch am Wochenende gingen wir ins Kino. Meistens in die Spätvorstellung, die war billiger“, erzählt der Jubilar.



Köln: Feier in der Wohnung am Rheinufer

Am 16. März 1957 heirateten sie im Kölner Rathaus. „Um halb zehn morgens trafen wir uns dort und feierten mit Freunden und Familie bis um sieben Uhr morgens am anderen Tag“, erinnert sich Gertrud Homann. Die Feier fand in der gemeinsamen Wohnung am Rheinufer statt. Da diese nicht so groß war, musste das Schlafzimmer für das Fest ausgeräumt werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

TV-Show „Klein gegen Groß“ Anzeige Bergheimer Scooter-Ass gewinnt gegen Wincent Weiss

In Glessen und Ahe Anzeige So sollen die beiden neuen Riesenkitas in Bergheim aussehen von Niklas Pinner

Vorübergehende Unterkunft Anzeige Stadt Bergheim richtet Turnhallen für Hilfesuchende her von Niklas Pinner

Seit 2003 wohnt das Ehepaar in einem Haus in Bergheim. Die Umstellung sei groß gewesen. In Köln waren sie an viel Verkehr und Geräusche der Straßenbahn gewöhnt. Nun genießen sie die Stille. Woran die beiden gerne zurückdenken, sind die vielen Urlaubsreisen, vor allem mit den drei Kindern. Oft war die Familie in Italien oder zum Wandern in Österreich. Zu Hause war der Königsforst ein beliebtes Ausflugsziel von Gertrud und Bernhard Homann.