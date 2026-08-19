In weiten Teilen der Bergheimer Stadtteile Quadrath-Ichendorf, Kenten, Ahe und in Kerpen-Sindorf ist am Dienstagabend (18. August) bis in die Nacht die Trinkwasserversorgung unterbrochen worden. An der Priamosstraße war eine Hauptwasserleitung geplatzt, mehrere Keller liefen voll. Warum das Rohr gebrochen ist, ist unklar. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Es ist bereits der vierte Rohrbruch innerhalb weniger Jahre in Quadrath-Ichendorf. 2022 und 2023 hatte die Strecke zwischen der Oleanderstraße und der Erfttalstraße schon für längere Zeiträume gesperrt werden müssen. Und 2025 hatte ein Rohrbruch die Ahe-, Oleander- und Priamosstraße unter Wasser gesetzt. Die Hauptwasserleitung war aus unbekannten Gründen geplatzt. Die Ahestraße musste zwischen Ahe und der Straße Auf der Helle komplett gesperrt werden. Durch den Rohrbruch kam es auch damals zu Druckschwankungen im Wassernetz.

Die Zufahrt zur Ahestraße wurde gesperrt. Copyright: Eric Lamparter

Unter der Kreisstraße 34 liegt eine Graugussleitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern, die vermutlich aus den 1960er-Jahren stammt. Von 2017 bis 2022 war die Ahestraße innerorts wegen verschiedener Bauarbeiten immer wieder für den Verkehr gesperrt worden. Nach ihrer Öffnung kam es zum ersten großen Rohrbruch.

Und nun gab die Leitung erneut nach. Gegen 22 Uhr war die Feuerwehr Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) am Dienstag mit zahlreichen Kräften nach Quadrath-Ichendorf ausgerückt. Sie sperrte den Bereich ab und kümmerte sich um die unmittelbaren Folgen des Wasserschadens.

Der Energieversorger Westnetz war ebenfalls vor Ort und arbeitete unter Hochdruck daran, die beschädigte Wasserleitung zu reparieren. Gegen 1 Uhr konnte die Trinkwasserversorgung wiederhergestellt werden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Nach Westnetz-Angaben kann das Leitungswasser noch leicht getrübt aus den Wasserhähnen kommen.

In einem Mehrfamilienhaus musste der Strom abgestellt werden

Die Feuerwehr pumpte bis gegen 2 Uhr das Wasser von der Straße sowie aus mehreren Kellerräumen ab. Zeitweise seien gleichzeitig Pumpen mit einer Leistung von fast 3.000 Litern pro Minute im Einsatz gewesen. In einem Mehrfamilienhaus musste der Strom abgestellt werden, damit die Einsatzkräfte gefahrlos arbeiten konnten.

Straßen standen knöcheltief unter Wasser. Copyright: Eric Lamparter

Wegen der Reparatur der Wasserleitung bleibt am Mittwoch der Bereich der Priamosstraße und Ahestraße gesperrt. Davon betroffen sind auch die Buslinien 915 und 969. Zu möglichen Umleitungen informieren die Verkehrsgesellschaften.

Möglicherweise ist die lang anhaltende Trockenheit die Ursache dafür, dass die Leitung geplatzt ist. Nach Einschätzung von Experten sind häufige Gründe für geborstene Leitungen alte und mürbe Materialien, extremer Wasserdruck oder eben Bodenbewegungen durch Hitze und Trockenheit, die starre Rohre überlasten.

Bereits 2024 war es an der Glescher Straße in Bergheim-Paffendorf zu einem schweren Wasserrohrbruch gekommen. Auch dort musste die Straße gesperrt werden.