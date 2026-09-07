Zwei Arbeiter sind am Montagmorgen (7. September) bei einem Maschinenbrand in der Verarbeitungshalle an der Straße Zum Frenser Feld im Gewerbegebiet in Bergheim-Quadrath-Ichendorf verletzt worden. Einer wurde ins Krankenhaus gebracht. Aus ungeklärter Ursache war an einer Maschine zur Silikon-Verarbeitung ein Feuer ausgebrochen. Vergeblich hatten die Männer zuvor versucht, das Feuer an der Maschine eigenhändig zu löschen.

Als die Feuerwehr unter der Einsatzleitung von Brandamtsrat Marcus Niss am Einsatzort eintraf, befanden sie sich wie alle anderen Mitarbeiter im Freien. „Das war vorbildlich“, merkte der Sprecher der Feuerwehr Bergheim, Thomas Junggeburth, an. Mit mehreren Trupps drangen die Feuerwehrleute in die Halle. Im Innenangriff gelang es ihnen, das Feuer unter Kontrolle zu löschen. Das Feuer hatte sich laut Junggeburth zudem auf die Lüftungsanlage ausgebreitet. „Wir haben dort mit Wärmebildkameras nach Glutnestern gesucht“, erklärte er. Abschließend wurde die etwa 300 Quadratmeter große Halle gründlich gelüftet. (mkl)