Die Vollsperrung der Glescher Straße in Paffendorf wird ein weiteres Mal verlängert. Das teilt die Stadt mit. Die Tiefbauarbeiten werden nach dem neuen Zeitplan bis Mittwoch, 30. September, dauern. Zuletzt hieß es Mitte August, die Arbeiten würden Anfang September abgeschlossen – drei Wochen später als anfangs vorgesehen.

Seit Beginn der Sommerferien lässt Westnetz im Abschnitt zwischen den Hausnummern 1 und 28 Gas- und Wasserleitungen erneuern. Die Glescher Straße ist seitdem für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch die Zufahrten zu den Straßen Mühlenwehr, Bürgeweg, An den Platanen, Schmitteweg und Königsstraße sind betroffen. Anwohner können aber bis zu ihren Grundstücken durchfahren, auch Müllabfuhr, Rettungsdienst und Polizei kommen an der Baustelle vorbei.

Bergheim: Busse können früher wieder durch Paffendorf fahren

Nach den Sommerferien werden nach Angaben der Stadtverwaltung auch die Buslinien 923 und 975 wieder ganz regulär durch den Baustellenbereich fahren. Die Busse waren zuletzt auf Ausweichrouten rund um Paffendorf umgeleitet worden. Zum Schulstart wird der Schulbusverkehr wieder regulär aufgenommen. Für den übrigen Verkehr bleibt die ausgeschilderte Umleitung allerdings bis zum Ende der Baumaßnahmen bestehen.

Die Baustelle hatte in den vergangenen Wochen zu einigem Ärger in dem Bergheimer Stadtteil geführt. Ortsfremde Autofahrer hätten sich trotz der klar ausgeschilderten Umleitungen Schleichwege gesucht, sagte Ortsbürgermeister Rudi Schiffer. (aen)