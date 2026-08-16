Die Paffendorferinnen udn Paffendorfer müssen sich wegen der Baustelle im Ort noch länger auf Einschränkungen einstellen. Die Firma Westnetz erneuert seit Beginn der Sommerferien die Gas- und Wasserleitungen auf der Glescher Straße in dem Bergheimer Stadtteil. Die Arbeiten werden nun bis Anfang September andauern und somit rund drei Wochen länger als zunächst von Westnetz geplant. „Grund hierfür sind umfangreiche Arbeiten an der Baustelle“, sagt Patrick Plate von Westnetz.

Der Baubereich erstreckt sich derzeit auf der Glescher Straße von der Hausnummer 1 in Richtung Glesch bis zur Hausnummer 28. In diesem Abschnitt ist laut Westnetz eine Vollsperrung erforderlich. Von der Baumaßnahme betroffen sind nach Unternehmensangaben die Zufahrten zu den Straßen Mühlenwehr, Bürgeweg, An den Platanen, Schmitteweg und Königsstraße. „Alle betroffenen Straßen bleiben jedoch über ausgeschilderte Umleitungen beziehungsweise über die Baustelle für Anwohner erreichbar“, sagt Plate.

Bergheim: Auch die Linienbusse müssen anderen Routen nehmen

Nicht nur der Autoverkehr, auch der Busverkehr der Linien 923 und 975 wird wegen der Arbeiten um Paffendorf herumgeleitet. Nach den Sommerferien soll der Baustellenbereich für den Busverkehr und die Anwohner wieder befahrbar sein. „Der restliche Verkehr wird über die bestehende Umleitung weitergeführt“, sagt Plate. „Die Zufahrt für Rettungsdienste, Polizei und Müllabfuhr ist zu jeder Zeit gewährleistet.“

Im Zuge der Arbeiten könne es vereinzelt zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Gas- und Wasserversorgung kommen. Betroffene Haushalte würden im Vorfeld darüber gesondert informiert. „Die Erneuerung der Versorgungsleitungen dient der langfristigen Sicherstellung einer zuverlässigen Gas- und Wasserversorgung in Bergheim-Paffendorf“, sagt Plate. Anwohnerinnen und Anwohner würden um Verständnis gebeten.

Ärger hat es immer wieder wegen des Durchfahrtverbots und dessen Missachtung gegeben. „Die ganzen Probleme verursachen die Ortsfremden, welche sich trotz der klaren Umleitungen Wege suchen“, sagt Ortsbürgermeister Rudi Schiffer. „Eine Baustelle ist leider für die Anwohner eine Belastung, aber kein Weltuntergang.“