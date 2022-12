Bergheim – Die Stadt Bergheim reagiert auf zu viele Elterntaxis an der Remigiusschule und am Erftgymnasium.

„Auf der Füssenichstraße in Bergheim befinden sich die beiden Schulstandorte Remigiusschule und Erftgymnasium auf etwa gleicher Höhe. Aktuell verdichtet sich dort die Verkehrssituation vor beiden Schulen unter anderem durch Elterntaxis erheblich“, so die Stadt Bergheim.

Bergheim: Neue Zonen für Elterntaxis

Deshalb richtet die Stadt ab Montag, 28. März zwei neue Hol- und Bringzonen ein. Dort können Eltern ihre Kinder zwischen 7.30 und 14 Uhr mit dem Auto absetzen und abholen, die „keine alternative Bring- und Abholmöglichkeit haben“. So soll sich die Situation vor Ort entspannen, hofft die Stadt.

An der Rathausstraße soll eine Abhol- und Bringzone für die Remigiusschule und das Erftgymnasium in Bergheim eingerichtet werden. Copyright: Niklas Pinner

Eine Zone sind die Längsparkplätze an der Bergstraße vor der Einmündung in die Füssenichstraße, die zweite die Stellplätze an der Rathausstraße an der Einfahrt zum Finanzamt. Von den Zonen sind es etwa 130 Meter bis zum Schulgelände, teilt die Stadt Bergheim mit.

„Vor allem die Schülerinnen und Schüler der Grundschule können hier im Bereich der Rathausstraße durch eine Ampelanlage sicher die Fahrbahn überqueren und auf die Füssenichstraße zu ihrem Schulstandort gelangen“, sagt Bürgermeister Volker Mießeler. Die Zonen sollen ein Testprojekt sein. Eltern sollen trotzdem prüfen, ob ihre Kinder nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zu den Schulen kommen können, so der Bürgermeister. In den neuen Zonen werde das Parkverhalten verstärkt überwacht.

Zuletzt hatte sich auch die Schulpflegschaft an der Rochusschule in Glessen über zu viele Elterntaxis beklagt. Wie es von der Stadt Bergheim heißt, ist für April ein Vororttermin mit der Polizei geplant. "Denkbar wären hier, ähnlich wie an dem Standort Remigiusschule/Erftgymnasium, kurzfristig weitere Hol- und Bringzonen für Eltern zu schaffen. Auch verkehrliche Änderungen würden überprüft. Außerdem, so die Stadt Bergheim, ist im Rahmen der Schulentwicklungsplanung eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit solchen Zonen beschäftigen soll.