Wegen mehrerer Sturmschäden war die Feuerwehr an Weiberfastnacht in Bergheim im Einsatz.

Bergheim – Weil der Sturm erneut Bäume im Stadtgebiet umgestürzt hatte, ist die Bergheimer Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu viel Einsätzen ausgerückt. Bereits am Mittag kam es nach Angaben der Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Bethlehemer Straße, zu der die Kameraden samt Rettungsdienst gerufen wurden. Ein Pkw war einem anderen aufgefahren. Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand.



Am Paffendorfer Weg in Bergheim versperrte ein größerer Baum die Straße. Die Feuerwehr zerlegte ihn mit einer Kettensäge. Parallel dazu wurden die Einheiten Niederaußem und Oberaußem zur Brandenburger Straße nach Niederaußem gerufen. Dort hatte sich nach Angaben der Feuerwehr ein Kamin gelöst und war auf ein Terrassendach gestürzt.



An der Landstraße 93 in Büsdorf versperrte ein Baum einen Radweg. Die Löschgruppe Büsdorf sorgte mit der Kettensäge wieder für freie Fahrt. In Paffendorf ging an der Kreisstraße 41 ein größerer Ast über dem dortigen Radweg. Hier war die Löschgruppe Glesch/Paffendorf im Einsatz. (smh)