Kunden der Kreissparkasse Köln in Bergheim-Glessen können Bargeld künftig kostenlos am Standort der Volksbank Erft eG, Heidepfuhl 3, abholen. Die beiden Banken bauen damit ihre 2021 gestartete Kooperation aus.

Am Geldautomat können auch Kontoauszüge abgerufen und Überweisungen getätigt werden. Alle Vorgänge sind für Kunden beider Kreditinstitute kostenlos.

Bergheim: Banken bünden die Bargeldversorgung

Kreissparkasse und Volksbank wollen mit der „Bündelung der Bargeldversorgung“ auch in Zeiten abnehmender Bargeldnutzung ein Angebot vor Ort leisten. Der bisherige Geldautomat der Kreissparkasse in Glessen, Hohe Straße 36, steht nur noch bis zum 23. August zur Verfügung. (msp)