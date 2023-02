Drei Stadtteile besonders betroffen 40 Einsätze wegen Überflutungen in Bergheim

Bergheim – Zu insgesamt 40 Einsatzstellen sind am Dienstag Einsatzkräfte der Feuerwehr wegen Überflutungen in Bergheim gerufen worden. Wie die Bergheimer Feuerwehr mitteilt, waren besonders die Ortsteile Büsdorf (Windmühlenstraße, Fliestedener Straße), Fliesteden (Fliestedener Straße, Ostring) und Glessen (L91, Hohe Straße, Im Tal) vom Starkregen betroffen.

Die Kanäle konnten die enormen Wassermengen nicht mehr aufnehmen, so die Feuerwehr, „da das Wasser aus den Feldern in die Ortschaften lief“. In Büsdorf kippte ein Heizöltank um, das Auslaufen des Öls konnte aber verhindert werden. Die Fliestedener Straße am Obsthof musste bis zum Ortseingang komplett gesperrt werden. Hier seien etliche Keller im Ostring überflutet worden.

Die SPD beantragte bei den Stadtwerken und beim Bürgermeister einen zusätzlichen Sperrmülltermin für die Betroffenen. Der zusätzliche Sperrmülltermin ist für Donnerstag und Freitag geplant.