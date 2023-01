Bergheim-Quadrath-Ichendorf/Köln – Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gemeinsam mit seinem 21-jährigen Beifahrer raste er von Bergheim über die Autobahn 4 nach Köln, wo Autobahnpolizisten den jungen Mann schließlich anhalten konnten und seinen Führerschein und Audi A8 beschlagnahmten.

Der Fahrer des Audi war Zeugen gegen 0.30 Uhr in Bergheim-Quadrath-Ichendorf aufgefallen. In geschlossener Ortschaft soll er auf der Fischbachstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Nach Zeugenberichten soll der 21-Jährige dabei mehrfach in Schlangenlinien in den Gegenverkehr und über eine rote Ampel gefahren sein. Dabei beschleunigte er seinen Audi immer wieder stark und bremste dann ab.



Bergheim/Köln: 21-jähriger Audi-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Kurze Zeit später gelang es zwei Streifenwagen, den Audi-Fahrer im Kreuzungsbereich von Aachener Straße und Bonnstraße durch Anhaltezeichen und Blaulicht anzuhalten. Doch im Anschluss entwickelte sich eine wilde Verfolgungsjagd, denn als die Beamten ausstiegen, gab der Fahrer wieder Gas, lenkte um einen der Streifenwagen herum und floh auf die Autobahn 4 in Richtung Aachen, wie die Polizei berichtet.



Der Mann war mit so hoher Geschwindigkeit unterwegs, dass die Beamten den Sichtkontakt verloren und die Verfolgung abbrechen mussten. Wenig später fiel der Audi jedoch Polizisten der Autobahnpolizei am Autobahnkreuz Köln-West in Richtung Olpe auf. Sie nahmen die Verfolgung auf und hielten den Mann am Autohof Eifeltor an.



Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle beschlagnahmten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln den Führerschein des 21-Jährigen. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen „grob verkehrswidrigen und rücksichtlosen Fortbewegens als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit verantworten“, wie die Polizei schreibt. (ve)