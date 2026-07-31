Ein Mann aus Bergheim ist am Donnerstagnachmittag (30. Juli) beinahe Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Eine unbekannte Frau gab sich am Telefon als Ärztin aus.

Falsche Ärztin berichtet von OP-Komplikationen

Wie die Polizei mitteilte, erzählte die Anruferin dem Bergheimer von angeblichen Komplikationen bei einer Operation seiner Ehefrau. Es sei ein teures Medikament notwendig, für das er bezahlen müsse. Die Betrügerin sagte, dass sie Bargeld, Schmuck oder Gold als Zahlungsmittel akzeptieren würde.

Der Mann wurde jedoch misstrauisch und reagierte genau richtig. Er rief seine Ehefrau, die sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in einem Krankenhaus in Köln befand, direkt an. Sie konnte den Betrugsversuch schnell aufklären, woraufhin der Mann Anzeige bei der Polizei erstattete.

Polizei rät zur Vorsicht bei Anrufen

Die Polizei rät in solchen Fällen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und bei merkwürdigen Anrufen sofort aufzulegen. Man solle niemals am Telefon über persönliche oder finanzielle Verhältnisse sprechen und kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben. Wichtig sei es, mit Vertrauten über den Anruf zu sprechen oder die betroffenen Angehörigen selbst zu kontaktieren. Im Zweifel solle man die Polizei über den Notruf 110 verständigen. (red)