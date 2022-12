Täter flüchtig Kassiererin in Bergheim mit Pistole bedroht

Polizeieinsatz in Bergheim. (Symbolbild)

Bergheim-Zieverich – Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Montagabend in Bergheim-Zieverich einen Discounter überfallen und Bargeld geraubt haben. Einer der Unbekannten soll eine 30-jährige Kassiererin mit einer Pistole bedroht haben, wie die Polizei mitteilt. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Discounter in Bergheim überfallen

Der Täter mit der Pistole habe zur Tatzeit eine graue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Handschuhe getragen. Sein Gesicht soll dieser Räuber mit der Kapuze und einem schwarzen Schal verdeckt haben. Nach Einschätzung der Geschädigten sprachen die beiden Täter mit osteuropäischem Akzent. Beide sollen etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und ungefähr 20 bis 25 Jahre alt sein.

Nach aktuellen Ermittlungen der Polizei betrat der Maskierte gegen 21 Uhr das an der Humboldtstraße gelegene Geschäft. Im Kassenbereich soll er eine Pistole gezogen, damit die 30-Jährige bedroht und Bargeld gefordert haben. Sein ebenfalls dunkel gekleideter Komplize soll auch bewaffnet gewesen sein, habe während des Überfalls im Eingangsbereich des Verbrauchermarkts gewartet und offenbar den Ausgang gesichert. Eine zweite Angestellte (46) hörte nach eigenen Angaben verdächtige Geräusche, verließ den Personalbereich und soll ebenfalls von den Bewaffneten bedroht worden sein.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02233/520 oder per E-Mail entgegen. (smh)