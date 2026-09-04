Handgemachtes aus Wolle, Holz, Metall, Keramik und Leder wird es in großer Auswahl beim Brühler Herbstmarkt geben. Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. September, lädt die Werbe- und Parkgemeinschaft (Wepag) zu der Veranstaltung in der Brühler Fußgängerzone ein. Dort präsentieren dann auch wieder Kunsthandwerker ihre Arbeiten und geben Einblicke in ihr handwerkliches Geschick.

Auch kulinarisch hat der Herbstmarkt laut Wepag einiges zu bieten. Hans-Guido Stürk aus Bonn bringt mehr als 1.000 Gewürze aus aller Welt nach Brühl. An den zahlreichen Feinkostständen laden Wurst, Käse, Antipasti und Oliven zum Genießen ein. Passend zur Jahreszeit bietet der Verein Kunstkorb handgehäkelte Körbe an.

Wer Entspannung sucht, kann an einem Stand mit Klangschalen in die herbstliche Stimmung eintauchen. Hochwertige Lederwaren aus Australien sowie portugiesische Korkwaren präsentiert Frank Lexutt aus Jülich. Zudem laden Imbissstände zum Genießen ein. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher wird ein Karussell aufgebaut.

Am Samstag gibt es im Rahmen der Aktionstage „heimat shoppen“ von Wepag und Citymanagement der Wirtschaftsförderung der Stadt Brühl besondere Luftballons mit dem Aktionslogo. Von 11 bis 13 Uhr werden diese auf Höhe der Uhlstraße 1 verteilt. Darüber hinaus können Kundinnen und Kunden in den teilnehmenden Wepag-Geschäften insgesamt 29 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils zehn Euro in ihrer Einkaufstüte finden. Der Brühler Herbstmarkt ist am Samstag, 5. September, und Sonntag, 6. September, jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.