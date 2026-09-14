Die Gaststätte „Haus Kreisch“ in Brühl ist am frühen Montagmorgen (14. September) durch ein Feuer komplett zerstört worden. Gegen 5.30 Uhr hatte eine Nachbarin die Feuerwehr alarmiert und von einer Rauchentwicklung in der Merricher Straße berichtet. Tatsächlich war der Straßenzug dort beim Eintreffen der ersten Kräfte komplett verraucht.

Die Ursache für den Rauch fanden die Feuerwehrleute jedoch auf dem Rodderweg – in der Gaststätte „Haus Kreisch“. Aus ungeklärter Ursache war es dort zu einem Brand gekommen. Da allerdings alle Räume und Etagen des Gebäudes miteinander verbunden sind, hatte sich der beißende, schwarze Rauch bereits in allen Räumen verteilt. „Es muss hier schon eine ganze Weile gekokelt haben“, vermutete Einsatzleiter Peter Berg.

Brühl: Pächter verfolgten das Geschehen geschockt

Unter schwerem Atemschutz rückten die Einsatzkräfte zum Innenangriff in die Gaststätte vor. Den eigentlichen Brand konnten sie auf den Bereich der Theke in der Gaststube begrenzen, die Rauchentwicklung war jedoch enorm. Parallel zu den Löscharbeiten erkundeten weitere Feuerwehrleute die Wohnungen über der Gaststätte. „Die Sirenen der Rauchmelder waren aus allen Wohnungen zu hören“, berichtete Berg.

Um sicherzustellen, dass keine Menschen in Gefahr waren, öffneten die Feuerwehrleute die Wohnungen, von denen aktuell jedoch drei unbewohnt sind. Der Bewohner der vierten Wohnung ist im Urlaub. Der Rauch hatte jedoch auch alle Wohnungen erfasst.

Die Gaststätte „Haus Kreisch“ ist zerstört. Schwarzer Ruß hat sich im kompletten Gebäude ausgebreitet. Copyright: Margret Klose

„Das gesamte Haus ist aufgrund der schwarzen Rauchablagerungen unbewohnbar – Totalschaden“, erklärte Berg. Geschockt und erschrocken verfolgten die Pächter der Gaststätte die Löscharbeiten der Feuerwehr von der gegenüberliegenden Straße aus. Viel sagen konnten sie aufgrund der Geschehnisse nicht – doch sie seien sehr froh und erleichtert, dass niemand durch den Brand zu Schaden gekommen ist.

Berg war mit insgesamt rund 35 haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleuten im Einsatz. Unterstützt wurden die Brühler Einsatzkräfte von ihren Kollegen aus Erftstadt.

Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.