Brühl – Der zur Deutschen Post AG gehörende Paketdienst DHL hat eine weitere automatische Packstation in Brühl in Betrieb genommen. Es ist die fünfte Station im Stadtgebiet.



An der Häuserfront des Discounters Lidl an der Kölnstraße 108-110 können künftig rund um die Uhr DHL-Pakete abgeholt und vorfrankierte Sendungen verschickt werden. Für den Sendungsempfang an der 108 Fächer umfassenden Packstation benötigen Kunden eine Registrierung mittels der Smartphone-App des Unternehmens DHL. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Station ist keine Anmeldung erforderlich. (wok)