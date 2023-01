Auf der Kölnstraße hat es in Brühl einen schweren Unfall gegeben.

Brühl – Am Freitagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der Kölnstraße in Brühl drei Personen verletzt worden, zwei weitere erlitten einen Schock, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Gegen 15.30 Uhr wollte ein Autofahrer mit seinem Wagen den Parkplatz am Finanzamt verlassen und über die Kölnstraße in Richtung Königsstraße fahren. Aus Richtung Innenstadt kam ein Autofahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, als der Wagen vom Parkplatz losfuhr. Der Zusammenstoß war so heftig, dass ein Auto sich überschlug und auf dem Wagen mehrere Meter rutschte.

Unfall in Brühl: Beifahrerin und Kind erleiden Schock

In einem Fahrzeug saßen zwei Personen, die verletzt ins Krankenhaus gebracht wurden. In dem zweiten Wagen wurde auch der Fahrer verletzt. Die Beifahrerin und ein Kind blieben zwar körperlich unverletzt, erlitten aber einen Schock.

Die Kölnstraße war etwa eine Stunde gesperrt.