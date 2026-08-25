Die Feuerwehr Erftstadt wurde am frühen Dienstagmorgen (25. August) zu einem Einsatz im Marien-Hospital gerufen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit. „Die Alarmierung erfolgte gegen 6.30 Uhr, weil im Dialyse-Zentrum des Krankenhauskomplexes ein regentonnengroßes Behältnis mit Kalium-Konzentrat geplatzt war“, so Thomas Hammer, Leiter der Feuerwehr Erftstadt.

Erftstadt: Einsatzkräfte gaben Marien-Hospital gegen 9 Uhr wieder für den Betrieb frei

„Zwei Mitarbeitende wurden dabei kontaminiert und klagten in der Folge über Reizsymptome.“ Sie seien vor Ort ärztlich versorgt worden, so Hammer weiter, „größere Verletzungen waren zum Glück nicht zu verzeichnen“. Alle Beteiligten seien mit dem Schrecken davongekommen, heißt es aus dem Rathaus.

Insgesamt war die Feuerwehr laut ihrem Leiter mit 75 Kräften vor Ort, „da die Beschaffenheit des chemischen Stoffes und mögliche Auswirkungen überprüft werden mussten“. Kräfte der Wehr sicherten den Einsatzbereich zunächst und säuberten ihn später.

Gegen 9 Uhr konnten die Einsatzkräfte das Marien-Hospital dann wieder für den Betrieb freigeben. Im Krankenhaus sei es zu Einschränkungen und Behinderungen gekommen, teilt die Verwaltung weiter mit. „Für eventuelle Unannehmlichkeiten im Rahmen des Einsatzes bitten wir um Verständnis, allen Feuerwehrkräften danke ich für einen besonnenen und reibungslosen Einsatz“, betont Hammer. (eva)