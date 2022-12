Erftstadt-Liblar – Der freundliche Teufel fiel Helge Tielker direkt auf, als er selbst als Seemann kostümierte vor mehr als sechs Jahrzehnten den Tanzsaal beim Kostümball in Düren betrat. 18 Jahre war er damals alt. Unter dem netten Teufelskostüm steckte die zwei Jahre jüngere Erika Tielker, (geborene Eppert).

Den ganzen Abend haben sie miteinander getanzt. Vom Fleck weg hat sich Helge Tielker in sie verliebt. „An ihr gefiel mir einfach alles, ihr Aussehen genauso wie ihre natürliche offene Ausstrahlung“, berichtet er. Umgekehrt konnte aber auch Seemann Helge mit seiner Größe, seinem Aussehen, den blonden Haaren und seiner höflichen und zuvorkommenden Art bei der jungen Frau tüchtig punkten. Und bis heute hat sich daran auch nichts geändert. Auch nach 60 gemeinsamen Jahren freuen sie sich über jeden Tag, den sie gemeinsam gestalten und mit Leben erfüllen können. Heute feiern Erika und Helge Tielker ihre Diamanthochzeit.

Heimliche Liebe

„Heimlich haben wir uns in den ersten Jahren getroffen, und heimlich haben wir uns am 4. Juli 1959 im Aachener Dom verlobt“, erzählt die 82-jährige Jubilarin. Ihre Eltern weihten sie erst Jahre später – 1961 – ein, als Helge Tielker bereits im Studium zum Elektroingenieur stand und Erika Tielker das Fröbelseminar zur Kindergärtnerin besuchte. „Dann wurde auch offiziell Verlobung gefeiert“, berichtet der 84-jährige. Ein Jahr später, am 14. März 1962, gaben sie sich in der Paulin-Kirche in Trier das Jawort.

Die Eheleute blieben nicht lang zu zweit. Als sie 1965 nach Erftstadt zogen, hatten sie bereits vier Kinder, drei Mädchen und einen Jungen. „Es waren herrliche Jahre“, erinnert sich die Jubilarin. Ihr Mann arbeitete bei der EAG Starkstrom Anlagengesellschaft in Köln, sie kümmerte sich um die Kinder und den Haushalt. Und alle Kinder durften mit, als ihr schon bald in der neuen Heimat eine Stellung als Leiterin des katholischen Kindergartens angeboten wurde. Als das älteste ihrer Kinder in die Schule kam, gab sie die Stelle auf und begann neben Haushalt und Familie ein sozialpädagogisches Studium. Schon 1969 erhielt sie an der Grundschule Süd als Sozialpädagogin eine Anstellung. Als ihre Mutter ihre Hilfe brauchte, kündigte sie nach mehr als 30 Jahren dort ihr Arbeitsverhältnis.

Vor 60 Jahren haben Helge und Erika Tielker aus Liblar geheiratet. Kennengelernt hatten die beiden einander auf einer Karnevalsfeier. Er ging als Seemann, sie als Teufelin. Copyright: Klose

In Erftstadt kennt man die Eheleute als engagierte Sportler. So hat Helge Tielker bereits 1975 Ortsgeschichte geschrieben, als Mitgründer des Erftstädter Hockeyclubs. 26 Jahre lang war er zudem im Vorstand des Tennisclubs Liblar tätig. Die große Leidenschaft für Hockey, Tennis, Segeln und für Golf teilt er mit seiner Frau. Öfter in der Woche trifft man die Eheleute auf dem Golfplatz in Konradsheim. Ihr Häuschen und ihren Garten halten sie gemeinsam tipptopp. „Und Helge kocht“, sagt Erika Tielker. Ihr Hochzeitsjubiläum feiern die Eheleute im Kreise ihrer Familie mit den Kindern und sechs Enkel.