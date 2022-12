„Artenvielfalt fördern“ Frechen zahlt Zuschuss für Solaranlagen und grüne Dächer

Frechen – Grüne Dächer tragen zu einer Verbesserung des Wohnumfeldes bei, sie verringern die Hitzebelastung im Sommer und sorgen für mehr Luftfeuchtigkeit. Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern erzeugen umweltverträgliche Energie und senken Treibhaus-Emissionen.

Für beide Maßnahmen hat die Stadt Frechen nun Förderprogramme aufgelegt. Nachdem der Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima am Dienstag seine Zustimmung erteilt hat, sind Anträge auf einen Zuschuss ab sofort möglich.

Bagetellgrenze 500 Euro

In diesem Jahr steht ein Budget von 10.000 Euro zur Verfügung. Für ein bepflanztes Dach wird maximal ein Zuschuss von 1500 Euro gewährt. Gefördert werden 50 Prozent der Kosten, höchstens jedoch 20 Euro je Quadratmeter begrünter Fläche. Die Hausbesitzer können Kosten für die Ausführungsarbeiten und für die benötigten Materialien geltend machen, zum Beispiel für Schutzvliese, Filtermatten, Substrate und Pflanzen. Projekte mit Gesamtkosten unterhalb der Bagatellgrenze von 500 Euro werden nicht unterstützt.

Das Dach des Sitzungssaals am Frechener Rathaus ist bereits begrünt. Nun soll das Förderprogramm Hausbesitzer ermutigen, auch auf ihren Dächern Pflanzen anzusiedeln. Copyright: Stadt Frechen

„Die Begrünungsmaßnahmen sollen die Attraktivität des Stadtbildes verbessern und dazu beitragen, die Artenvielfalt in der Stadt Frechen zu fördern“, so Klimaschutzmanagerin Farima Tehranchi in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Zwischenspeicherung von Regenwasser auf Dächern könne auch einen Beitrag zur Entlastung der Kanalisation, der Kläranlagen und der Vorfluter leisten.

Beitrag zum Klimaschutz

Mit maximal 750 Euro werden Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sowie Wärmepumpen gefördert. Auch für kombinierte Heizungs- und Stromanlagen, die nicht-fossile Brennstoffe wie beispielsweise Holzpellets verwenden, ist ein finanzieller Zuschuss möglich. „Ziel der Förderung ist es, den Einsatz von erneuerbaren Energien in Frechen zu unterstützen und damit einen lokalen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, sagt Bürgermeisterin Susanne Stupp.

Die Zuschüsse gibt es nur für Vorhaben, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen wurden. Detaillierte Hinweise zu den Förderprogrammen sowie die Unterlagen zu den neuen Richtlinien gibt es auf der städtischen Internetseite. Den Förderantrag kann man schriftlich oder per E-Mail einreichen.