Der in Hürth ansässige Verein Reha-Kids Köln verleiht in diesem Jahr zum zweiten Mal einen Preis für inklusive Projektarbeiten. „Mit diesem Preis wollen wir gemeinnützige Organisationen unterstützen, die sich mit innovativen und wirkungsvollen Projekten für eine bessere Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen, geistigen oder sozialen Einschränkungen in Hürth oder Köln einsetzen“, so der Vereinsvorsitzende Eckhard Schönau.

Der Verein fördert seit 2019 die Anschaffung therapeutischer Spielgeräte, die Weiterentwicklung technischer Hilfsmittel sowie wissenschaftliche und soziale Projekte auf dem Gebiet der Inklusion im Kinder- und Jugendalter, außerdem den Erfahrungsaustausch betroffener Familien. Dem Gewinner des Inklusionspreises winken 5000 Euro, der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro, und für den dritten Platz vergibt der Verein 2000 Euro.

Hürth: Bewerbungen sind bis Ende September möglich

Bewerben können sich ausschließlich gemeinnützige oder öffentlich-rechtliche Organisationen aus Hürth oder Köln. Das eingereichte Projekt muss der nachhaltigen Förderung der Inklusion dienen und darf noch nicht begonnen worden sein. Spätestens neun Monate nach der Auszahlung muss ein Nachweis über die Mittelverwendung erbracht werden.

Die Bewerbung muss eine Projektbeschreibung mit Zielsetzung, Zielgruppe und Kostenschätzung enthalten. Außerdem muss ein Nachweis über die Gemeinnützigkeit und ein kurzes Organisationsprofil mit Beschreibung des Engagements im Bereich der Inklusion eingereicht werden.

Bewerbungen können bis zum 30. September per E-Mail oder an die Postanschrift Reha-Kids Köln e.V., c/o Prof. Eckhard Schönau, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9, 50354 Hürth, geschickt werden. Die feierliche Preisvergabe ist für Anfang 2027 geplant.

Im vergangenen Jahr ging der erste Platz an den BC Efferen, der ein Fußballteam für Kinder und Jugendliche mit Behinderung aufgebaut hat. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Gesamtschule und die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik Köln. (aen)