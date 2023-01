Kultkneipe Aus dem „Planet Hürth“ wird „Mo’s Kitchen“

„Der Name Planet Hürth ist verbrannt“, glaubt Ali Mohammad, der das Lokal schon aus seiner Studentenzeit kennt, als er um die Ecke wohnte.

Nach einem Pächterwechsel habe der Ruf der einstigen Kultkneipe gelitten.

Jetzt gibt es einen Neustart.

Hürth-Efferen – Monatelang blieben die Rollladen unten im Planet Hürth. Doch seit vier Wochen tut sich wieder was in der Gaststätte an der Ecke Luxemburger/Rondorfer Straße: Der Hürther Eventgastronom Ali Mohammad hat das Lokal übernommen und ist gerade dabei zu renovieren und umzubauen. Im Oktober will er unter dem neuem Namen Mo’s Kitchen eröffnen.

„Der Name Planet Hürth ist verbrannt“, glaubt der 44-Jährige, der das Lokal schon aus seiner Studentenzeit kennt, als er um die Ecke wohnte. Nach einem Pächterwechsel habe der Ruf der einstigen Kultkneipe gelitten. „Die Gäste haben das Planet aus den letzten zwei Jahren eher in schlechter Erinnerung“, weiß Mohammad.

„Von Hürthern für Hürther“

Der Gastronom, der als Gründer und Geschäftsführer von Schmatz Catering im Medienpark Kalscheuren seit zwölf Jahren Gäste auf Veranstaltungen und bei Film und Fernsehen bewirtet, will es besser machen: „Ich weiß, was es bedeutet, Gastgeber zu sein.“

Die Gaststätte will Mohammad unter dem Motto „von Hürthern für Hürther“ führen, sie soll wieder zum Treffpunkt werden, auch für kleinere Feiern. Auf der Speisekarte werde gut bürgerliche Küche mit regionalen Zutaten stehen, im Ausschank wird der Gastwirt Reissdorf Kölsch haben.

Auch das Erscheinungsbild der Gaststätte ändert sich

Neben dem Namen ändert sich auch das Erscheinungsbild der Gaststätte, in der man früher schon mal Stars und Sternchen aus den benachbarten TV-Studios treffen konnte. Mohammad sortiert die alten Fotos und Requisiten aus den Studio-Kulissen von „RTL Samstag Nacht“, „Big Brother“ und „Stern TV“ aus.

Der Schankraum soll heller und luftiger werden. Die alten Buntglasfenster hat der neue Wirt austauschen lassen, die dunklen Hängeschränke hinter der Theke sind verschwunden und sollen durch beleuchtete Glasregale ersetzt werden. Alles soll moderner und freundlicher wirken.

Ein bekanntes Gesicht ist mit im Boot

Ali Mohammad ist zuversichtlich, dass die Gäste zurückkehren werden. „Man kennt uns ja“, sagt er. Und er hat ein bekanntes Gesicht im Boot: Dieter Weyrich (72), der das Planet zwei Jahrzehnte lang bis Frühjahr 2018 geführt hatte, wird wieder hinter der Theke stehen. „Ich wollte schon länger was mit Dieter machen“, sagt Mohammad, „jetzt hat es endlich geklappt.“ Er werde abends auch selbst im Lokal sein: „Das ist mein Baby.“

Dass er mitten in der Corona-Krise eine Gaststätte übernimmt, ist für Ali Mohammad ein „kalkuliertes Risiko“. Mit Plexiglasscheiben zwischen den Tischen will er dafür sorgen, dass er ausreichend viele Gäste sicher bewirten kann. Er will auch die Vereine anschreiben und die Stammtische zurückholen.