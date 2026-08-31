Festival-Auftakt „Doc Esser“ gratuliert jungen Talenten beim Literaturherbst Rhein-Erft

Über ein „kleines, etwas schräges Festival“ freute sich Engelbert Schmitz, Leiter des Kreiskulturamts, zur Eröffnung des Literaturherbsts Rhein-Erft mit den „Herzensstimmen“ im Löhrerhof in Alt-Hürth. Auf dem roten Teppich begrüßte die Organisatorin des Abends, Shanna Lucia Frings, einige Prominenz, darunter den Moderator und TV-Arzt Heinz-Wilhelm „Doc“ Esser, den Musiker Micha Hirsch, den „Rentnercops“-Darsteller Nikolai Will und die Kölner Schauspielerin Marie Armknecht.

Zuletzt schritt Henning Krautmacher über den Teppich, „Viva Colonia“ stimmten die Gäste dazu an. „Hier bin ich zu Haus“, stellte Krautmacher gerührt fest. Der Ex-Höhner-Sänger bekam den Ehrenpreis des Literaturherbstes für seinen herausragenden Einsatz in der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen mit seinem Verein Run & Ride for Reading, so Laudator Schmitz.

Hürth: Eine Bühne für den Nachwuchs

Die Preisträger standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Herzensstimmen gebe jungen Talenten aus den Bereichen Literatur, Musik und Schauspiel eine Bühne, sagte Shanna Lucia Frings. Den Jugendförderpreis verliehen die stellvertretende Landrätin Gudrun Baer und Doc Esser an Emilie Bollack Kirazkaya, stellvertretend nahm ihr Vater Eraslan den Preis entgegen, an Lea Lusch und Hannah Mudhoon. Sie hatten ganz nach dem Motto des Literaturherbstes 2026 „Zwischen Buchseiten und Lachfalten“ humorvolle Geschichten eingereicht.

So hatte sich die 14-jährige Lea Lusch in „Zwischen Katzenfutter und Mord“ die schwarzhumorige Geschichte einer Rentnerin ausgedacht, die auf der Suche nach Futter für ihre drei Kätzchen ihren Ehemann Heinz, erstochen mit dem Küchenmesser, auffindet. Die Preisträger im Schauspiel waren junge Leute aus der Filmschauspielausbildung an der Ruhrakademie Schwerte, sie spielten die etwas blutrünstige Geschichte auf der Bühne nach. Als Literatur-Sonderpreisträger für Beiträge von Menschen über 25 Jahre wurde Björn D. Neumann aus Hagen gekürt.

Im Rampenlicht standen auch die Nachwuchssängerinnen Salome Sky und Chrissy. Im pinken Kostüm sang Salome Sky ihre Songs „Supergirl“ und „Come on girls“. Sänger Micha Hirsch ehrte den Vortrag der 18-Jährigen mit der obligatorischen Eule und einem nonchalanten Handkuss. Sein Tipp an die jungen Gesangstalente: „Bloß nicht verbiegen lassen, hört mal auf die Eltern, verlasst euch nicht auf die Falschen und nicht auf Instagram.“

Das weitere Programm zum Literaturherbst bis zum 30. September in den zehn Städten im Rhein-Erft-Kreis gibt es im Internet.