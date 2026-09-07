Mit Verletzungen endete am Montagmittag (7. September) für acht Personen die Fahrt mit einem Bus der Linie 960. Der Fahrer hatte auf der Hauptstraße in Kerpen-Horrem plötzlich bremsen müssen, offenbar weil ein vorausfahrendes Fahrzeug ebenfalls stoppte. Wie der Feuerwehreinsatzleiter Stefan Peters erklärte, wurden vier Fahrgäste schwer, vier weitere leicht verletzt.

Nach ersten Untersuchungen durch den Notarzt seien diese in sechs Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Bus der Linie 960 befand sich laut Polizei auf dem Weg nach Hürth.

Passanten und Zeugen alarmierten die Polizei und die Rettungskräfte. Und sie kümmerten sich direkt um die Menschen, die Hilfe brauchten. Die Polizeibeamten aus dem Rhein-Erft-Kreis nahmen den Unfall auf, sicherten Spuren und befragten Zeugen.

Trotz des Rettungseinsatzes musste die Hauptstraße nicht gesperrt werden. Wie ein Sprecher der Polizeibehörde erklärte, sei der Verkehr langsam über die Gegenfahrbahn am Linienbus und der Einsatzstelle vorbeigeleitet worden. Was genau den Fahrer zur abrupten Bremsung bewog, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.