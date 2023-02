Kerpen Antrag für kostenfreie Schwimmbadbesuche für Kinder abgelehnt

Kerpen – Die Sommerferien sind nah, und das Bedürfnis nach Bewegung und Kontakten ist groß. Vor allem für Schülerinnen und Schüler, die unter den Einschränkungen durch die Pandemie sehr gelitten haben. Deshalb beantragten die Sozialdemokraten in der jüngsten Sitzung des Stadtrates, dass Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre für die Dauer der Sommerferien keinen Eintritt für Kerpener Schwimmbäder zahlen müssen. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt.

Die SPD zeigt sich enttäuscht. Es sei „unglaublich, welch geringe Ahnung eine ganze Reihe von Ratsmitgliedern von den Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche haben“, schreibt die Fraktion. Der Schwimmbadbesuch ermögliche es, soziale Kontakte zu aktivieren und sich wieder mehr zu bewegen. Vor allem Kinder, die mit ihren Familien nicht in den Urlaub fahren könnten, würden profitieren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kerpener Stadtrat stimmt zu Anzeige Weg für den Rheinland-Turm ist frei

Fehlende Feuertreppe Anzeige Frust bei den Eltern der Kerpener Rathausschule von Niklas Pinner

Förderung eingestellt Anzeige Kerpens Stadtbibliothek soll erhalten bleiben von Anica Tischler

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Ripp hält es für problematisch, das Alter für solche kostenfreien Angebote einzugrenzen. „Freunde, die 13 und 14 Jahre alt, sind dürfen dann kostenlos ins Schwimmbad, und der 15-Jährige darf nicht. Die Frage ist also, wo fängt man an und wo hört man auf?“ Und: „Uns fehlt Geld an allen Ecken und Enden.“ Ripp verweist auf andere Freizeitangebote in den Ferien, die von vielen Vereinen bereits vergünstigt oder sogar kostenlos angeboten würden, darunter seien auch Schwimmangebote.