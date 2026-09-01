„Gegen rechte Siegesfeiern“Kerpener Bündnis für Demokratie demonstriert gegen AfD-Wahlparty

Das Kerpener Bündnis für Demokratie und Vielfalt ruft für nächsten Sonntag (6. September) zu einer Demonstration mit anschließender Kundgebung im Kerpener Stadtteil Horrem ein. Ziel sei es zu erreichen, „dass die AfD sich in unserer Stadt nicht unkommentiert breitmacht“, teilen die Veranstalter mit. Kerpen bleibe vielfältig und solidarisch. Zudem bleibe die Kolpingstadt laut gegen Rechts.

Anlass für den Aufruf ist eine Wahlparty auf dem Friedrich-Ebert-Platz, zu der die AfD einlädt – vor dem Hintergrund der Landtagswahl am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Der Kerpener AfD-Politiker Jeremy Jason hatte auf Facebook mitgeteilt, er und seine Mitstreiter freuten sich bereits auf die nach dieser Wahl beginnende Periode: eine möglicherweise von der AfD geführte Zukunft Deutschlands. Denn er habe gehört, dass seine Partei bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis einfahre.

Bündnis fühlt sich solidarisch mit Menschen in Sachsen-Anhalt

Die Verantwortlichen des Kerpener Bündnisses dagegen sprechen sich entschieden gegen „rechte Siegesfeiern in unserem Ortskern“ aus. Und weiter: „Wir wissen nicht, welches Ergebnis die AfD an diesem Abend tatsächlich feiern kann. Aber wir wissen, welche Partei dort feiern will. Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt ist vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Für uns ist deshalb klar: Ein möglicher Erfolg dieser Partei darf nicht einfach als politisches Ereignis unter vielen daherkommen – und schon gar nicht ohne Widerspruch mitten in unserem Ortskern zelebriert werden.“

Der Protest richte sich gegen die AfD und ihre Politik. Die Solidarität des Bündnisses gelte all jenen, die in Sachsen-Anhalt bereits heute Diskriminierung erführen – und all den Menschen, die sich dort tagtäglich für Demokratie, Vielfalt und eine offene Gesellschaft einsetzten.

Polizei wird auf dem Horremer Friedrich-Ebert-Platz präsent sein

Die Demonstration startet um 17 Uhr am Horremer Bahnhof, Ziel mit anschließender Kundgebung ist der Friedrich-Ebert-Platz.

Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage dieser Redaktion, dass beide Veranstaltungen bei seiner Behörde angemeldet worden seien. Das Bündnis rechne mit etwa 150 Teilnehmenden. Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte für die Polizei, dass die beiden Gruppen aneinandergeraten könnten. Die Polizeikräfte vor Ort würden die Lage fortwährend beurteilen und notwendige Maßnahmen ergreifen.

Seit einem halben Jahr finden auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Kerpen-Horrem jeden Donnerstag Veranstaltungen des Bündnisses und der AfD statt. Zu Zwischenfällen ist es nach Informationen dieser Redaktion noch nicht gekommen.