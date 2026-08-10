Nur der Schriftzug „MTG and more“ auf dem Sturz über dem Schaufensters verrät, dass man richtig ist. Wer im Ladenlokal in der Hauptstraße 196 in Horrem zunächst das Café „Mau Mau“ durchquert, trifft am Samstagvormittag auf Oliver Thiemt und dessen Angestellten Arno im sonst menschenleeren Geschäft. Der Geschäftsinhaber trägt den fehlenden Andrang zur Eröffnung seines Ladens mit Fassung. „Rappelvoll wird es hier nicht sein. Ich bediene eine Nische im Spielemarkt“, sagt er. Seine Kunden kämen eben aus ganz Europa. Seit 22 Jahren betreibe er einen Online-Handel mit Spielfiguren, seit rund sechs Jahren liefere er sie aus dem 1000 Quadratmetern großen Lager des ehemaligen Eisenwarengeschäftes Wasel.

Kerpen: Kunden aus dem Ausland begrüßt

Zum ersten Eröffnungstag am Freitag habe er Leute aus den Niederlanden und Belgien begrüßen können, oder solche, die ohnehin auf Urlaubsreise mal reinschneiten. Bei Oliver Thiemt besuchten sie den europaweit wohl größten Vertrieb von Figuren für das Pen and Paper-Rollenspiel „Dungeons and Dragons“, kurz DnD.

Pen and Paper? Noch vor dem Internetzeitalter sei das im Mittelalter angesiedelte Fantasy-Rollenspiel nur mit Papier und Stift ausgefochten worden, die fiktive Geschichte voller Kämpfe und Eroberungen spielten sich mittels Notizen und nach einem umfangreichen Regelwerk nur in der Vorstellung der Mitspieler ab. Entsprechende Spielfiguren – Monster, Magier, Mönche, Menschen und mehr – seien bald auf dem Markt erschienen.

Kunde Daniel schätzt den Laden wegen des großen Angebotes an DnD-Artikeln. Copyright: Oliver Tripp

Mit seinem neu eröffneten „Showroom“ komme er nun dem Wunsch vieler Kunden nach, vor dem Kauf die filigran bemalten Produkte der US-Firma Wizkids oder die grauen Kunststofffiguren zum Selbstbemalen einmal betrachten zu können.

Aus dem Figurengeschäft im einstigen „Nerds-Bereich“ habe sich in den vergangenen Jahren eines mit wachsendem Umsatz entwickelt, erzählt Oliver Thiemt. Zusätzlich zu DnD verkaufe er auch Spielsysteme des Herstellers HeroClix, ausgestattet beispielsweise mit den Heldenfiguren der Marvel-Comics wie Captain America, Iron Man, Spider-, Super- und Batman. Spiele, die Oliver Thiemt als Weiterentwicklung des früheren Quartettspiels bezeichnet.

Der Onlinehandel mit den Dungeons and Dragon-Spielfiguren erfolgt seit rund sechseinhalb aus dem Geschäft und Lager des einstigen Horremer Eisenwarenhandels Wasel, für den Kaufmann Oliver Thiemt ein Glücksfall. Copyright: Oliver Tripp

Alles habe mit dem Sammelkartenspiel „Magic: The Gathering“ während seiner Schulzeit begonnen, erzählt Thiemt. Da habe er bei Ebay erste Magic-Sammelkarten ge- und verkauft, habe Freunden ihre Bestände abgekauft, erste Händler kennengelernt. Bald sei das Kinderzimmer zu klein und das Fan-Netzwerk immer größer geworden. Mit 22 habe er sich nach dem Besuch der höheren Handelsschule selbstständig gemacht. Heute dürfe er sich auf Anfrage von Wizkidz deren „offizieller Distributor“ nennen – das empfinde er als eine Art Auszeichnung. Wohl als einziger Händler weit und breit führe er deren Vollsortiment.

Auch eine „Tournament Area“ ist im Bau. Denn in Horrem soll zukünftig auch gespielt werden können. Zunächst richte er in die deutschen HeroClix-Meisterschaften aus: am Samstag, 12., und Sonntag, 13. September. 24 Spieler können teilnehmen, zehn hätten sich schon angemeldet. Zusammen mit Siegern aus Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien werde der beste Deutsche zur Weltmeisterschaft in die USA eingeladen. Der Weltmeister dürfe schließlich eine neue Spielfigur mitgestalten.

Dann findet doch noch ein Kunde den Weg in den Laden, der sich sofort als Magic- und DnD-Spieler zu erkennen gibt. Kein anderer Händler sei so fokussiert auf „Dungeons and Dragons“-Artikel, und niemand habe ein ähnlich großes Repertoire an Miniaturen wie „MTG and more“, sagt der Horremer Daniel. Beeindruckend „immersiv“ wirke beispielsweise so ein fünfköpfiger Drache auf dem Spielfeld. Den Drachen Tiamat gebe es in rund 20 Zentimetern Größe. Freilich gehe die Anschaffung von Figuren ordentlich ins Geld, findet der 28-Jährige. Und eigentlich brauche man sie alle. Eine 3D-Animation des Tiamat sei im Online-Spiel natürlich günstiger zu haben.