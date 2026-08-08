Bei der heutigen Rätselwanderung kommen nicht nur Naturfreunde auf ihre Kosten: Eine zentrale Station unserer Strecke ist der Fliegerhorst Nörvenich. Hier können Wanderfreunde zu Fuß oder mit dem Rad die startenden und landenden Flugzeuge beobachten. Empfohlen wird die Tour mit dem Rad. Die Strecke ist rund zehn Kilometer lang und ist in zweieinhalb Stunden zu erwandern. Mit dem Rad dauert es etwa 45 Minuten.

Los geht es in Kerpen an der Bachstraße auf Höhe der Hausnummer 214. Wir folgen der Straße nach Nordosten und biegen nach links auf die Straße Obermühle ab. Auf der rechten Seite befindet sich das Kolpingmuseum im Geburtshaus des Gründers des Kolpingwerks. Hier findet sich der erste Hinweis. Vor dem Gebäude steht eine Infotafel. Mit welcher Familie ist ein Besuch des Museums abzusprechen? Wir suchen den ersten Buchstaben des Familiennamens, der unten auf der Tafel zu finden ist (Bild 1).

Ein Buchstabe für das Lösungswort der Rätselwanderung ist am Kolpinghaus in Kerpen zu finden (Bild 1) Copyright: Elena Pintus

Wir folgen der Straße und finden kurz darauf die Kerpener Obermühle mit einer weiteren Infotafel auf der linken Straßenseite. Wer kaufte im Jahr 1853 die beschriebene Mühle? Wir suchen den zweiten Buchstaben des Nachnamens (Bild 2).

Auch an der Kerpener Obermühle findet sich ein Hinweis (Bild 2) Copyright: Elena Pintus

Wir folgen der Straße bis zum Ende, dann biegen wir rechts auf die Stiftstraße ab. Hier ist es zwar nicht so schön, aber das wird sich in ein paar Minuten ändern. Wir biegen nach einigen Metern rechts ab auf die Antoniterstraße, der wir bis zum Ende folgen, um nach rechts auf die Bachstraße einzubiegen. Wir folgen der Straße bis zur ersten Abzweigung nach links. Die Straße nennt sich Regengasse. Nun geht es raus in die Natur.

Als nächstes biegen wir nicht in den Drieschweg zu unserer Rechten ein, sondern eine Straße weiter in den Drieschweg 17. Wir passieren einen Hundesportplatz und finden zu unserer Rechten den Tierfriedhof. Wir wollen niemanden stören und müssen für den nächsten Hinweis das Grundstück nicht betreten. An der Straße findet sich ein Schild, auf dem Tiere abgebildet sind. Wir suchen den letzten Buchstaben des größten Tiers auf der Abbildung (Bild 3).

Wir wollen natürlich niemanden auf dem Tierfriedhof stören. Unsere Route führt allerdings daran vorbei und auf dem Schild an der Einfahrt finden wir den nächsten Hinweis (Bild 3) Copyright: Elena Pintus

Weiter geht es erst mal lange geradeaus. Hier reiht sich ein Kornfeld an das nächste, dazwischen Wiesen und Bäume. Auch Pferde können hier beobachtet werden. Aber Achtung: Füttern verboten. An der B 264 angekommen, folgen wir unserem Weg nach rechts. Auf der rechten Seite findet sich nach einigen Metern eine Grünfläche mit Bank und dem Lindenkreuz. Hier können Wanderer eine Pause einlegen. Zudem kann man hier auch einen Buchstaben finden. Wir suchen den sechsten Buchstaben des zweiten Worts vorne auf dem Steinkreuz. (Bild 4)

Die Inschrift des Lindenkreuzes verrät den nächsten Buchstaben (Bild 4) Copyright: Elena Pintus

Als nächstes folgen wir dem Weg bis zur T-Kreuzung und biegen links ab. Wir durchqueren die Unterführung der Bundesstraße und finden nun auf dem Vinger Weg einen weiteren tollen Ausblick vor. Es geht nun wieder eine lange Zeit geradeaus. Je weiter wir gehen oder radeln, desto näher kommen wir dem Fliegerhorst Boelcke.

Wir biegen am Ende des Vinger Wegs (dieser ist auf dem gezeigten Foto zu sehen) auf die K 54 zu unserer Rechten ein. An der Kreuzung findet sich ein Schild, das auf die Besonderheiten der militärischen Zone hinweist, die wir nun betreten. Auf dem Schild finden sich im ersten Absatz Hinweise, was vor Ort verboten ist, unter anderem das Legen von Feuer und das Rauchen. Was ist laut dem ersten Absatz noch verboten? Wir suchen den fünften Buchstaben des Verbs genauso, wie es auf dem Schild steht (Bild 5).

Wer dieser Straße bis zur Kreuzung am Fliegerhorst folgt, findet den nächsten Buchstaben für das Lösungswort auf einem Schild. (Bild 5) Copyright: Elena Pintus

Wir folgen der K 54 und können hierbei auf den Fliegerstandort schauen. Hier starten und landen regelmäßig die imposanten Jets. Wenn man sich an die richtige Stelle stellt, steht man direkt unter den landenden Flugzeugen. Regelmäßig zieht es auch Schaulustige an den Zaun. Sie nennen sich Spotter und fotografieren die Flieger. „Manche sammeln die einzelnen Modelle geradezu und versuchen, jedes vor die Linse zu kriegen“, verrät Johann van Duijn, der als Flugzeugmechaniker auch technisches Interesse an den Maschinen hegt.

Auch unseren nächsten Hinweis finden wir am Zaun des Fliegerhorsts, der auf dem gezeigten Foto (Bild 6) hinter dem Spotter zu sehen ist. Nach einigen Metern werden wir ein Schild am Zaun sehen. Darauf zu lesen ist „Sperrzone Klasse II Unbefugtes Betreten verboten!“ Darunter findet sich eine Angabe des Verfassers. Wir benötigen den fünften Buchstaben des zweiten Worts.

Am Fliegerhorst in Nörvenich finden sich regelmäßig Spotter ein, um Flugzeuge zu fotografieren. So auch Johann van Duijn. An dem Zaun hinter ihm im Bild befindet sich der nächste Hinweis (Bild 6). Copyright: Elena Pintus

Bei der nächsten Gelegenheit biegen wir rechts ab auf einen Schotterweg. Die Abzweigung befindet sich dort, wo die K 54 beziehungsweise der Lechenicher Weg vom Fliegerhorst wegführt. Der Schotterweg führt zum Gut Onnau. Unter einem Kreuz vor dem Hof finden wir eine Inschrift. Hier suchen wir den ersten Buchstaben des dritten Worts (Bild 7).

Vor dem malerischen Gut Onnau findet sich hier ein weiterer Hinweis (Bild 7). Copyright: Elena Pintus

Wir biegen hinter dem Gutshof rechts ab. Bei der nächsten Gelegenheit biegen wir links ab und folgen dem Verlauf des malerischen Wissersheimer Fließes. Die Straße schlägt am Ende eine Kurve und führt mit einer Brücke über das Gewässer. Wir folgen der Brücke und biegen nach rechts ab, um an der nächsten Kreuzung wieder nach links abzubiegen.

Nun befinden wir uns wieder auf dem Vinger Weg. Dem folgen wir aber nicht zurück zum Lindenkreuz, sondern gehen unter der Unterführung hindurch geradeaus. Nun können wir noch einmal hübsche Felder betrachten und nach einiger Zeit auch den Kirchturm im Kerpener Stadtgebiet. Wir sind beinahe am Ziel angekommen, doch ein Hinweis fehlt noch. Den finden wir am Ende des Vinger Wegs (Bild 8/Titelfoto) an der Kreuzung Talweg/Bachstraße.

Zu unserer Linken steht ein Schild, das auf den Hofladen von Bauer Moll hinweist. Wir benötigen den letzten Buchstaben des ersten Worts oben links auf dem Schild. Zurück zum Ausgangspunkt geht es, wenn man nach rechts über die Bachstraße läuft. Das Lösungswort ist auch im Text versteckt.

Die Lösung der Wanderung vom 25. Juli lautet „Sportzentrum“.

Gewinnspiel

Wie üblich gibt es etwas zu gewinnen. Wer das Lösungswort errät, sendet es bis Mittwoch, 19. August, 24 Uhr, an die E-Mail-Adresse der Redaktion, um teilzunehmen. Bitte geben Sie Ihren vollen Namen an, die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt. Bitte nehmen Sie Ihren Ausweis zur Veranstaltung mit. Wir verlosen 3x2 Karten für „Achtsam Morden durch bewusste Ernährung“ am Freitag, 4. September, 20 Uhr, in der Jahnhalle sowie 3x2 Karten für Comedy mit Barbara Ruscher am Samstag, 26. September, 20 Uhr, im Soziokulturellen Zentrum. Die Karten werden wie auch im Vorjahr freundlicherweise von der Stadt Kerpen zur Verfügung gestellt. Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (enp)