Schon in den vergangenen drei Jahren lockte das Open-Air-Festival „Rockcity Sindorf“ zahlreiche Besucher in den Ort. In diesem Jahr übernimmt die Musikinitiative Rhein-Erft erstmals die Organisation und möchte den Erfolg fortsetzen. Das Open-Air-Festival findet am Samstag, 5. September, zum vierten Mal statt, und zwar am Bürgerpark Sindorf an der Erftstraße. Einlass ist ab 15.30 Uhr, das Bühnenprogramm beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Rockcity Sindorf soll ein Festival für alle sein – unabhängig von Alter, Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten Sven Rothe, Vorsitzender der Musikinitiative Rhein-Erft

Lokale und regionale Musikerinnen und Musiker werden auf der Bühne am Bürgerpark spielen. Hier erhalten sowohl Lokalmatadoren als auch Newcomer eine attraktive Plattform. Die Bands „Nofunkshun“ aus Aachen, „Fokus Thebe“, „Kerk and Baend“ sowie „Fuse“, ein Rocktrio aus Kerpen, werden in diesem Jahr spielen. Zusätzlich bestreitet die Schülerband „Prokyon“ des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums Köln ihren allerersten Auftritt. Fünf Stunden Livemusik erwarten die Zuschauer.

Kerpen: Veranstalter setzen auf freien Eintritt

„Rockcity Sindorf soll ein Festival für alle sein – unabhängig von Alter, Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten“, so Sven Rothe, Vorsitzender der Musikinitiative Rhein-Erft. „Wir möchten Menschen zusammenbringen, Musik erlebbar machen und gleichzeitig den öffentlichen Raum als Ort der Begegnung stärken.“ Die Veranstalter setzen auf den freien Eintritt: Gerade angesichts steigender Lebenshaltungskosten wolle die Rockcity Sindorf kulturelle Teilhabe ermöglichen, ohne dass die finanzielle Situation über die Teilnahme entscheidet.

Ehrenamtler tragen einen großen Teil der Vorbereitung

Um dies zu ermöglichen, tragen Ehrenamtler einen großen Teil der Vorbereitung, Kommunikation, Organisation sowie Künstlerbetreuung und helfen beim Auf- und Abbau während der Veranstaltung. Professionelle Dienstleister werden insbesondere für Bühne, Veranstaltungstechnik, Sicherheit und Infrastruktur hinzugezogen. Die Rockcity Sindorf soll langfristig einen festen Platz im kulturellen Leben der Stadt einnehmen.

Die Musikinitiative Rhein-Erft ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Kerpen. Er engagiert sich für die Förderung von Kultur, Musik und der Jugend. Künftig will die Musikinitiative auch Räume für Musikerinnen und Musiker sowie für Nachwuchskünstlerinnen und -künstler schaffen.