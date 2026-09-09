Manchmal liegt das große Glück ganz nah. Rita und Georg Lothar Karallus waren Nachbarskinder und begegneten sich immer wieder auf der Straße. „Einmal hat er mich aus Spaß im Vorbeifahren am Fahrrad festgehalten, da war ich 15 Jahre alt“, erinnert sich Rita Karallus (79). Der Ehemann (81) lacht. Sie anzusprechen traute er sich damals nicht.

Doch dann half ihnen der Karneval auf die Sprünge. Beide waren 1959 nach Deutschland gekommen, die Ehefrau aus Oberschlesien, Georg Lothar Karallus aus Ostpreußen. Karneval war ihnen anfangs fremd. Als Verkleidung genügten Hütchen und Schleife, als sie sich im Pulheimer Jugendheim wiedersahen. „Er konnte überhaupt nicht tanzen“, verrät die Ehefrau.

Das Paar schrieb sich Liebesbriefe

Dennoch wurde aus der anfänglichen Sympathie in der fünften Jahreszeit eine tiefe Verbundenheit, aus Vertrauen wurde Liebe. Später fuhr das Paar zum Rosenmontagszug nach Köln und ihr gemeinsamer Lebensweg begann. Heute feiern Rita und Georg Lothar Karallus Diamanthochzeit. Die beiden Aussiedler hatten es anfangs nicht leicht in Deutschland, fanden mit der Zeit aber Freunde und Bekannte.

Als Georg Lothar Karallus zur Bundeswehr ins nordhessische Sontra versetzt wurde, schrieb das Paar einander viele Liebesbriefe. Die Sehnsucht war so groß, dass Rita Karallus ihm später nach Sontra folgte. Noch während der Bundeswehrzeit heiratete das Paar am 9. September 1966 in der Pulheimer Pfarrkirche St. Kosmas und Damian. Georg Lothar Karallus wurde Meister bei Ford in Köln und blieb dort 42 Jahre bis zu seiner Pensionierung.

Die Ehefrau war nach einer Ausbildung im Einzelhandel 40 Jahre lang im Kaufhof Köln, später bei Pulheimer Bäcker und Metzger tätig. 1967 kam ihre Tochter Angela zur Welt „Eine tolle Tochter“, sagen die Jubilare mit strahlenden Augen. Die Familie ist ihr liebstes Hobby. Enkelin Klara haben die Jubilare mit erzogen, erzählen sie. „Wir sind die stolzesten Großeltern der Welt.“

Neben der Familie hat das Jubelpaar noch viele andere Hobbys. Beide sind sehr sportlich. Der Ehemann boxte, die ganze Familie hatte Judo für sich entdeckt. Später wurde das Fahrradfahren zu ihrem Sport. Sie fuhren Motorboot auf der Ostsee, Wasserski und lieben bis heute ihr Cabriolet. „Einen BMW Oldtimer, mit ihm waren wir oft in der Eifel, im Westerwald und im Sauerland“, verrät der Ehemann stolz.

Das Bild zeigt das Hochzeitspaar. Sie heirateten in der Pulheimer Kirche St. Kosmas und Damian. Copyright: Repro: Elke Petrasch-Brucher

Rita und Georg Lothar Karallus sind sehr reiselustig. „39 Länder haben wir schon bereist“, sagt die Ehefrau und zählt auf: „Mauritius, die Malediven, Indonesien, Brasilien, ganz Europa sowieso.“ Am schönsten sei es in Indonesien und Brasilien gewesen, resümieren die Jubilare. Jetzt geht es regelmäßig auf ein Hausboot in der Südsee, verraten sie.

„So weit weg ist das gar nicht“, sagt Georg Lothar Karallus und lacht. „Die Südsee ist im Freizeitzentrum Xanten, gleich neben der Nordsee.“ Ihr Geheimnis nach 60 glücklichen Ehejahren? „Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen“, sagt die Ehefrau. „Wir können über alles reden und sind immer ehrlich zueinander.“ Und Georg Lothar Karallus ergänzt: „ Wir sind sehr gern zusammen und passen immer gut aufeinander auf.„