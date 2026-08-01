Klassische Klänge, überraschende Kombinationen und eine Brücke zwischen Barock und Pop – die Neuauflage „Classic Nights“ verspricht wieder außergewöhnliche musikalische Erlebnisse. Die renommierte Konzertreihe unter der Regie des Freundeskreises Abtei Brauweiler (FAB) mit sieben Konzerten beginnt am Donnerstag, 27. August, in der Abteikirche St. Nikolaus, wo sie am Samstag, 19. September, endet.

Zum Auftakt der Classic Nights, der Orgelnacht in St. Nikolaus am 27. August ab 19.30 Uhr, erlebt das Publikum die Königin der Instrumente in all ihren Facetten. Zum Auftakt spielt Roberto Marini ein klassisches Solokonzert, anschließend trifft die Orgel (gespielt von Michael Utz) auf die Panflöte (gespielt von Hannah Schlubeck). Im Abschlusskonzert mit dem Ensemble Vox Nostra verschmelzen Gregorianik, Saxophon, E-Gitarre und Orgel zu einem faszinierenden Mix.

Die Lautten Compagney Berlin schlägt unter dem Motto „Dancing Queen“ eine Brücke zwischen Barock und Pop. Copyright: Robert Paul Kothe

Der Wirtschaftshof der Abtei bietet am Samstag, 29. August, die Kulisse für den Auftritt des Ensembles Uwaga und des französischen Tuba-Virtuosen Thomas Leleu. Seine Vision: Musik ohne Grenzen, die glücklich macht und direkt zu Herzen und in die Beine geht.

Mit seinem Programm „Sommernachtsmusik“ verbindet das Kölner Klassik Ensembles am Mittwoch, 2. September, im Wirtschaftshof barocke, klassische und romantische Solokonzerte, beispielsweise von Vivaldi mit spanischer Musik von Pablo de Sarasate, Isaac Albéniz und den Tangowerken von Astor Piazzolla.

Das Ensemble Uwaga ist erneut bei den Classic Nights dabei. Copyright: Nikolaj Lund

Unter dem Titel „Dancing Queen“ schlägt die Lautten Compagney Berlin am Freitag, 4. September, eine Brücke zwischen Barock und Pop, indem sie Songs der Kultband ABBA für historische Instrumente bearbeitet und mit Werken von Jean-Philippe Rameau verwebt. Klassische Meisterwerke und beliebte Filmmusik erklingen am Samstag, 5. September, bei dem Gastspiel des renommierten deutschen Bläserensembles 10forbrass im Wirtschaftshof. Das Konzert trägt den Titel „Zu den Sternen“.

Der 21-jährige Organist Jan Liebermann ist auf den großen Bühnen zu Hause. Am Donnerstag, 10. September, vereint er, ausgehend von Bachs barocker Klangkunst, in St. Nikolaus Werke aus drei Jahrhunderten. Für den Ausklang der Classic Nights am Samstag, 19. September, in St. Nikolaus lädt das Vokalensemble Amarcord zu einer musikalischen Reise durch unterschiedliche Epochen und Kulturen ein. Mit Ausnahme der Orgelnacht beginnen die Konzerte jeweils um 20 Uhr.

Karten für die Classic Nights gibt es montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr in der Geschäftsstelle des FAB unter 02234/98 54 240, per E-Mail, online und über das Portal Reservix. Außerdem sind Eintrittskarten erhältlich im Abtei-Shop, Ehrenfriedstraße 19, 02234/9854212, bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie eine Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse.

Karten gewinnen

Wir verlosen 30 Eintrittskarten für drei Konzerte der Classic Nights in der Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19. Wer Karten für das Konzert „Uwaga! meets Tuba“ mit dem Crossover-Ensemble Uwaga und dem Tuba-Virtuosen Thomas Leleu am Samstag, 29. August, 20 Uhr, im Wirtschaftshof der Abtei gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Classic Nights – Uwaga! meets Tuba“.

Tickets für das Konzert „Dancing Queen – Rameau meets ABBA“ der Lautten Compagney und der Saxofonistin Asya Fateyeva am Freitag, 4. September, 20 Uhr, kann man gewinnen, wenn im Betreff der E-Mail „Classic Nights Dancing Queen – Rameau meets ABBA“ steht.

Freikarten für das Konzert „Zu den Sternen“ des renommierten Blechbläserensembles 10forbrass am Samstag, 5. September, 20 Uhr, im Wirtschaftshof der Abtei werden unter allen Einsendungen verlost, die eine E-Mail mit dem Betreff „Classic Nights – Zu den Sternen“ schreiben.

Einsendeschluss für die Kartenverlosung ist am Sonntag, 9. August. Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMontSchauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co.KG. Bei Teilnahme an der Verlosung gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB sind im Internet nachzulesen.