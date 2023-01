Der Rangierbahnhof in Niederaußem könnte Haltstelle einer Stadtbahnlinie nach Köln werden.

Bergheim/Pulheim/Köln – Die Stadt Köln und der Rhein-Erft-Kreis arbeiten zusammen mit den Städten Bergheim und Pulheim weiter an den Plänen für eine Verlängerung der Stadtbahnlinien 1 oder 4 über Widdersdorf und Brauweiler bis Niederaußem.

Im Rahmen dieses Vorhabens wurde zwischen dem 11. Juni und dem 25. Juli eine Blitz-Umfrage durchgeführt, um das Stimmungsbild in der Bevölkerung für diese Pläne abzubilden. Projketbeteiligte waren Personen aus Bergheim, Pulheim und Köln. Die Ergebnisse wurden nun in einer digitalen Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt.

Verkehr zwischen Rhein-Erft und Köln: Angebotsqualität ausbaufähig

4.527 Menschen nahmen per QR-Code-Scan an der digitalen Umfrage teil. 50 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren während der Umfrage älter als 45 Jahre, aber auch Menschen zwischen 18 und 24 Jahren (sechs Prozent), zwischen 25 und 34 Jahren (16 Prozent) und zwischen 35 und 44 Jahren (26 Prozent) nahmen an der Umfrage teil.

Nur sieben Prozent der Befragten gaben an, mit der Verkehrsverbindung zwischen Köln und dem Rhein-Erft-Kreis zufrieden zu sein, nur 18 Prozent der Befragten würden dem Punkt "gute abgestimmte Fahrplantaktung zwischen Bus und Bahn" zustimmen. Und auch ansonsten gab es nur wenig Zustimmung, was die Angebotsqualität des Verkehrs in und um den Rhein-Erft-Kreis angeht.

Dementsprechend wenig überraschend war auch das letztliche Stimmungsbild zu den Plänen der Stadtbahnverlängerung. Insgesamt 64 Prozent der Befragten stimmten den Plänen zur Erweiterung zu. Tendenziell zeigten sich vor allem die Bergheimer Bürger und Bürgerinnen (72 Prozent Zustimmung) und auch die Kölner Bevölkerung (67 Prozent Zustimmung) von den Plänen überzeugt. Die Befragten in Pulheim zeigten sich dagegen vergleichsweise skeptisch (55 Prozent Zustimmung).

Die ganze Präsentation mit den ausführlichen Ergebnissen findet man online.