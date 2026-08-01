„Mein Lieblingsplatz“Mines Spatzentreff in Wesseling überzeugt mit mediterraner Gastronomie und Kultur

Mines Spatzentreff ist Ende Juli vorübergehend geschlossen. Die einzige Servicekraft, Martin Jansky, hat sich an der Hand verletzt. Sie soll erst einmal heilen, ist sich die Betreiberin Mine Murzoglu mit ihrem Angestellten einig. Dennoch öffnet sie die Tür zum Gasthaus auf ein Treffen mit Anita Brandtstäter, die uns Mines Spatzentreff als ihren Lieblingsplatz vorstellen möchte.

Schon die Lage von Mines Spatzentreff in Wesselings Innenstadt gegenüber Ruttmanns Wiese an der Kölner Straße finde sie ideal, sagt die Vorsitzende des Akkordeonorchesters Wesseling: gleich in Sichtweite des Rheins, nicht weit von der Freitreppe mit der KD-Anlegestelle und dem Musikpavillon im Rheinpark.

Eröffnung wurde im Jahr 2028 gefeiert

Seit der Eröffnung im Jahr 2018 begleite sie die Entwicklung des Cafés und Bistros, erzählt Anita Brandtstäter. Mediterrane Gastronomie mit Kulturangeboten zu verbinden, das hatte die Wirtin, die alle nur mit ihrem Vornamen Mine kennen, schon im Nutzungskonzept für den Vermieter des einstigen Sportstudios für Frauen vorgelegt.

Kennengelernt habe sie Mine, als sie bei der Kunstausstellung einer Bekannten den Service gemacht habe, erinnert sich Brandtstäter. Den Facebook-Auftritt habe sie damals für die Wirtin gestaltet. Der Musikinitiative Rheinklang 669, in der sie sich für die Durchführung der Straßen- und Kneipenkonzerte im Mai einsetze, sei die Neueröffnung damals gerade recht gekommen, um ein weiteres Musikprojekt zu verwirklichen: regelmäßige Wohnzimmerkonzerte.

Der Gastraum erinnere sie an ein gemütliches Wohnzimmer, eingerichtet mit Sesseln und niedrigen Tischen am offenen Kamin, vor dem zu Karneval sogar das siebenköpfige Ensemble Räucherband aus Walberberg mit bis zu 50 Zuhörern Platz fände. Schon beim ersten Konzert mit dem ortsbekannten Wesselinger Peter Weiler und seinen Liedern zur Gitarre sei der Gastraum rappelvoll gewesen.

Bereits das 88. Konzert habe es im Juni gegeben. Bis Mitte 2027 sei die aktuelle Konzertplanung für Wohnzimmerkonzerte in Mines Spatzentreff schon fertig. Im Spatzengarten, also dem Bereich vor dem Gasthaus zur Straße hin mit seinem Ensemble aus Stühlen, Tischen und Sonnenschirmen, seien die Open-Air-Konzerte beliebt. Da blieben oft Passanten stehen, um zuzuhören und eine Spende in den Hut zu werfen – das Honorar für die engagierten Amateurmusiker, die die monatliche Musikreihe lebendig hielten.

Kunstwerke werden in dem Café ausgestellt

Neben Musik seien regelmäßige Kunstausstellungen in Mines Spatzentreff zu sehen, die von der Vorsitzenden der Wesselinger Kunstgemeinschaft, Margot Keila, organisiert werden. Bis Mitte September sind die Gemälde des jungen Malers Nico KAPA Eschweiler zu sehen, hervorgegangen aus der Graffiti-Szene.

Regelmäßige Lesungen runden das Kulturangebot von Mina Murzoglu ab. Am 11. September stelle der Autor J. K. Roggenbach seine Autobiografie „Alles hat seine Zeit“ vor, in seiner ersten Lesung überhaupt: „Das ist schon etwas Besonderes.“ „Insgesamt steuert Mine mit ihrem lebendigen Kultur- und Begegnungsort rund 25 Termine jährlich zum Kulturkalender der Stadt Wesseling bei“, sagt Anita Brandtstäter.

Nicht zuletzt stehe die Wirtin selbst am Herd für die Zubereitung ihrer leckeren Speisen. Anita Brandtstäter ist gerne ein Stück von Mines selbst gebackenem Kirschstreusel oder von der Mandarinen-Käsesahnetorte zum Kaffee. An herzhaften Speisen seien Mines orientalische Pfannenbrote beliebt, mit verlockenden Namen wie „Früchte des Südens“ oder „Sonnenstrahl“.

Serie „Mein Lieblingsplatz“ setzt sich in Erftstadt fort

Für die eine ist es der Friedhof, für den anderen ein Sportplatz oder ein verstecktes Wegekreuz – ganz individuell fällt die Wahl des Lieblingsplatzes im Kreis aus. In jeder Ausgabe während der Sommerferien stellen wir mit der Serie „Mein Lieblingsplatz“ einen Ort in den zehn Kommunen vor, der für einen Menschen eine besondere Bedeutung hat, und laden zur Entdeckungstour ein. Am Montag, 3. August, stellt Gaby Fey ihren Lieblingsplatz „illi´s Café“ im Erftstädter Stadtteil Lechenich vor. (red)