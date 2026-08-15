Der nächste Regen kommt bestimmt – so utopisch sich das bei der aktuellen Trockenheit auch anhören mag. In den vergangenen Jahren hat es in Keldenich sogar im Hochsommer nach Starkregenereignissen öfter Hochwasser auf den Straßen und vollgelaufene Keller gegeben. Zum Schutz der Anwohner entstanden verschiedene Regenrückhaltebecken.

Sie sollen künftig die übermächtigen Fluten, die auch der Dickopsbach nach Keldenich spült, zurückgehalten. Unsere Rätselwanderung vorbei am Ortsrand von Keldenich führt uns diesmal auch an markanten Schutzbauten vorbei.

Wesseling: Start der Rätselwanderung ist am Dikopshof

Start ist am Dikopshof. Dort hinter der Kapelle am Hessenweg können die Fahrzeuge abgestellt werden. 6,52 Kilometer geht es dann teils querfeldein über asphaltierte Wirtschaftswege, Schotterwege und Feldwege. Gesucht wird unterwegs ein Wort mit zehn Buchstaben.

Bevor wir losgehen, schauen wir uns die Kapelle genauer an. Ihr Name steht über der Eingangstür. Davon brauchen wir den ersten Buchstaben (Bild 1).

Bild 1 der Rätselwanderung durch Wesseling Copyright: Margret Klose

Nun überqueren wir den Hessenweg und gehen dort in die Sackgasse. Bald geht’s über die Brücke des Dickopsbachs. Als könne er kein Wässerchen trüben, dümpelt das Bächlein aktuell als schmales Rinnsal tief unten in seinem vorgegebenen Bett. Doch der Bach kann auch anders: Bei Starkregen kann er sich in ein bedrohliches, breites Gewässer verwandeln.

Um die Wassermassen aufzuhalten, haben findige Fachleute dort vor der Grenze zum Rhein-Sieg-Kreis ein gewaltiges, rund 1,25 Millionen Euro teures Regenrückhaltebecken gebaut. Das eingezäunte Areal hat ein Fassungsvermögen von bis zu 20.000 Kubikmetern. Am Eingangstor am Ende des Weges ist ein kleines Firmenschild befestigt. Von ihm brauchen wir den letzten Buchstaben (Bild 2).

Bild 2 der Rätselwanderung durch Wesseling Copyright: Margret Klose

Nun gehen wir links auf den asphaltierten Fuß-Radweg. Den Dickopsbach werden wir bei der Wanderung noch einige Male sehen und überqueren. Wenige Schritte vor der zweiten Brücke steht eine Bank und daneben sehen wir eine große Informationstafel. Dort erfahren wir auch, wer den Dickopsbach unterhält. Vom ersten Wort dieser Institution brauchen wir den dritten Buchstaben (Bild 3).

Bild 3 der Rätselwanderung durch Wesseling Copyright: Margret Klose

Weiter geht es nun bis zum Hessenweg. Dort halten wir uns links. Die nächste Brücke über den Dickopsbach ist schon in Sichtweite. Hinter der Brücke geht es nach rechts über den gepflasterten Pfad – bis zur Kolpingstraße. Dort, direkt unter dem Straßenschild, erfahren wir, wer dieser Kolping war. Von seinem Vornamen brauchen wir den ersten Buchstaben (Bild 4).

Bild 4 der Rätselwanderung durch Wesseling Copyright: Margret Klose

Rechts über die Brücke geht es jetzt weiter bis zur Fußgängerampel. Wir überqueren die Sechtemer Straße – und folgen ihr links bis zur nächsten Fußgängerampel. Wieder überqueren wir die Straße und gehen direkt geradeaus weiter in den Wiesenweg. Rechts hinter den Bauzäunen sehen wir jetzt ein gewaltiges Baufeld – dort entsteht eines der modernsten Mischwasserrückhaltebecken für Schmutz- und Regenwasser in der ganzen Region.

Im unterirdischen Becken ist es möglich, rund 5000 Kubikmeter Wasser aufzufangen. Weitere 3800 Kubikmeter Mischwasser können darüber hinaus auch noch oberirdisch in dem multifunktionalen Becken zurückgehalten werden. Am Bauzaun vorbei geht es weiter. Darauf steht auch der Name der Firma, bei der diese Zäune ausgeliehen werden können. Davon notieren wir uns den dritten Buchstaben (Bild 5).

Bild 5 der Rätselwanderung durch Wesseling Copyright: Margret Klose

Wer Lust hat, kann nach der nächsten Brücke über den Dickopsbach links dem Wiesenweg folgen und sich die schmucke Wohnsiedlung „Am Dickopsbach“ ansehen. Nach einer Runde geht’s dann zurück auf dem Wiesenweg und direkt hinter der Brücke geradeaus in Richtung Entenfang weiter.

Seit 1969 steht der Entenfang unter Naturschutz. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Schild, das nach einer Weile rechts des geschwungenen Weges zu sehen ist: „Tierwelt am Entenfang“. Dahinter befindet sich eine Art Aussichtsplattform. Mit etwas Glück lassen sich durch die Guckfenster dort die Tiere beobachten, die im und am Entenfang zu Hause sind.

Doch zurück zur Informationstafel. Darauf steht unter anderem, dass am Entenfang auch Brutvogelarten leben, die auf einer bestimmten Liste stehen. Wie heißt diese Liste? Vom ersten Wort brauchen wir den ersten Buchstaben (Bild 6).

Bild 6 der Rätselwanderung durch Wesseling Copyright: Margret Klose

Weiter geht’s. An der nächsten Möglichkeit biegen wir links ab und folgen dem Weg leicht bergan. Oben angekommen, halten wir uns wieder links. Die Sicht ist hier fantastisch. Die nächste Möglichkeit geht es nun rechts weiter – schnurstracks in Richtung Freifallturm – im Mystery Castle des Phantasialands.

Wir schauen aber nach rechts und sehen in der Ferne die Ortschaft Berzdorf mit seinem Erkennungsmerkmal. Wie heißt dieses aus dem Ort regelrecht herausragende Wahrzeichen? Wir brauchen den ersten und den dritten Buchstaben (Bild 7).

Bild 7 der Rätselwanderung durch Wesseling Copyright: Margret Klose

Nur wenige Schritte sind es jetzt bis zur nächsten Ecke, wo wir scharf rechts weitergehen. Der Weg führt an einer alten Linde vorbei, an deren Stamm ein Kreuz und daneben eine Bank steht. Wir nutzen von dort nun die nächste Möglichkeit, um links abzubiegen. An der Ecke sehen wir ein Schild, das sich beim Näherkommen als lebensrettend erweisen könnte. Wie heißt das Schild? Wir brauchen den zweiten Buchstaben (Bild 8).

Bild 8 der Rätselwanderung durch Wesseling Copyright: Margret Klose

Über den Schotterweg geht es nun links weiter. Wir halten den Kurs geradeaus – auch, wenn der Schotterweg im weiteren Verlauf in einen Feldweg übergeht. Jetzt sehen wir in der Ferne das Siebengebirge, aber auch unser Ziel, den ehemaligen Gutshof Dikopshof. Noch einmal müssen wir an der zweiten Möglichkeit rechts in einen Feldweg abbiegen. Jetzt laufen wir genau auf eine große Scheune zu. Vom Schild auf dem großen grünen Tor notieren wir uns vom zweiten Wort den fünften Buchstaben (Bild 9).

Bild 9 der Rätselwanderung durch Wesseling Copyright: Margret Klose

Jetzt müssen nur noch alle Buchstaben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Das geht direkt am Dikopshof, etwa auf der Bank unter der Linde. Dort steht oft auch der Hobbyimker und verkauft Honig. In Keldenich bietet sich aber auch auf der Sechtemer Straße Höhe Wiesenweg die Möglichkeit, im „Wirtzhaus“ einzukehren.

Gewinnspiel

Wer die Buchstaben gesammelt hat, das richtige Lösungswort findet und am Gewinnspiel teilnimmt, kann eines von fünf Büchern mit dem Titel „Wandertag – 20 Lieblingstouren vom Bergischen Land bis ins Siebengebirge“ von Autor Guido Wagner gewinnen. Darin werden Touren von den Höhen Oberbergs bis zu den Auen des Rheins, von den Steilufern der Wupper bis ins Siebengebirge angeboten.

Wer teilnehmen möchte, sendet das Lösungswort an die E-Mail-Adresse der Redaktion. Einsendeschluss ist Mittwoch, 26. August, 23.59 Uhr. Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost. Vergessen Sie nicht, Ihre Postanschrift mitzuteilen. Die Bücher werden per Post zugestellt.

Das Lösungswort der Wanderung durch Frechen am 1. August lautet „Freizeitbad“. (red)