Bad Honnef – Die Buccara Rhein Meile GmbH, die seit gut fünf Jahren das Bar-Restaurant „Blaue Sau“ in der Lohfelder Straße betreibt, baut ihr gastronomisches Engagement in Bad Honnef aus: Noch im Juli werde die Buccara Rhein Meile die Bauarbeiten am „Rheingarten Linie 66“ (Rheinpromenade 5) abschließen.



„Wir sind froh, dass wir diese für Bad Honnef signifikante Immobilie erwerben konnten und freuen uns auf ein gastronomisches Konzept, welches auf den damaligen Bad Honnefer Ruf als das Nizza am Rhein einzahlen wird“, so Alexander Klimetzki, der seit einigen Monaten für die Buccara Rhein Meile GmbH verantwortlich ist, in einer Pressemitteilung des Unternehmens.



Die ehemalige Endstation der Siebengebirgsbahn sei Ende der 40er Jahre im Stil der neuen Sachlichkeit erbaut worden. Glücklicherweise seien die originalen Fassadenelemente und die Kubatur trotz einer bewegten Pächter-Vergangenheit in den letzten Jahren erhalten geblieben. Die Gebäudesubstanz werde saniert, alle Böden und das Dach erneuert, die Gasträume innen und außen und die sanitären Einrichtungen renoviert.



„Die Gestaltung ist eine Reminiszenz an die Historie des Gebäudes und wird sich mit einem lockeren Bistro-Stil vermischen, was sowohl unsere Verbundenheit zu Bad Honnef zum Ausdruck bringt als auch ein wenig französisches Flair an die Rheinpromenade zurückbringen wird“, sagt laut Mitteilung Tom Wehdeking, Creative Director der Buccara Rhein Meile. Das Bistro-Restaurant wird nach Firmenangaben drinnen gut 40 Gästen Platz bieten, die Außengastronomie bei gutem Wetter bis zu 120 weitere Plätze haben.



Unternehmen hat Pachtvertrag für Biergarten auf Grafenwerth

Unterdessen hat die Buccara Rhein Meile GmbH auch auf der Insel Grafenwerth Fuß gefasst: Vorerst mit einem Interim-Pachtvertrag betreibe sie dort seit ein paar Wochen den Biergarten. Aus einem restaurierten Aluminium Air Stream Food Truck und einem Ausschankwagen heraus würden die Inselgäste versorgt.



Das Areal rund um das Insel-Restaurant ist im Rahmen des Projekt „Grünes Juwel am Rhein“ umgestaltet worden. Vor einigen Wochen hatte sich der Bad Honnefer Gastronom Hans Hatterscheid aus dem Projekt Insel-Biergarten zurückgezogen, weil er nach eigener Aussage „in die Mühlen politischen Denkens“ geraten sei. 2019 hatten Hatterscheid und die Stadt einen Pachtvertrag unterzeichnet.



„Wann immer das Wetter es erlaubt, ist der Biergarten geöffnet“, betont nun die Rhein Meile GmbH in ihrer Mitteilung. Die Sitzplätze im Freien sollten auf rund 150 erweitert werden, ebenfalls die Terrassen und ein Teil des Innenbereichs des Restaurants so bald wie möglich wieder geöffnet werden. „Gerne würden wir schon weiter in die Renovierung des Restaurants und des Biergartens investieren, leider erlaubt uns der Interim-Pachtvertrag dies derzeit nicht. Wir hoffen sehr, auch langfristig die Möglichkeit zu erhalten, diese wunderschöne Location weiter betreiben zu können, um dann kräftig zu investieren und das Gebäude in neuem Glanz erstrahlen zu lassen“, so Alexander Klimetzki in der Mitteilung der Rhein Meile GmbH.



Das Unternehmen plant zudem nach eigenen Angaben nahe der „Blauen Sau“ die Eröffnung eines „Rheinquartier Erzeugermarkts“. Im Erzeugermarkt würden regionale und nachhaltige Waren und Lebensmittel angeboten, ähnlich wie auf einem Wochenmarkt, nur mit festen, mehrtägigen Öffnungszeiten.