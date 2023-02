Rhein-Sieg-Kreis – Einem Möbelhaus ist das Stadtmuseum an diesem Wochenende zum Verwechseln ähnlich, das Angebot jedoch ebenso exquisit wie originell: Edle Hölzer wurden zu Musikschränkchen, Schreibtischen, Betten und Regalen verarbeitet, mit Intarsien und geheimen Schubladen versehen. Alle Exponate sind Einzelstücke, gefertigt von angehenden Gesellen aus der Tischlerinnung Bonn-Rhein-Sieg.



Zu den kleineren Arbeiten zählt eine Schatulle mit gewölbtem Deckel von Lisa Marie Glashagen aus Bonn, die eine Schublade birgt und mit einer Einlegearbeit in Form eines Elefanten verziert ist. „Sie hat alles, was ein Gesellenstück braucht“, sagte Obermeister Wilhelm Gießelbach bei der Vorbesichtigung, „Eckverbindungen, eine Schublade und präzise Führungen.“



Gewinner des Wettbewerbs „Die gute Form“ sind präsent



Unter den Ausstellungsstücken sind auch die Gewinner des Wettbewerbs „Die gute Form“: Der erste Preis geht an Samuel Brumley Fleming, der einen säulenförmigen, mannshohen Sammlerschrank fertigte. Die lamellenartige Tür aus Leisten, die durch Filz zusammengehalten werden, schmiegt sich beim Schließen elegant vor das vitrinenartige Innenleben. Damit geht es für Fleming, der seine Ausbildung im Museum Koenig absolviert hat, weiter zum Wettbewerb auf Landesebene.



Mit dem Sammlerschrank holte Samuel Brumley Fleming Platz 1. Copyright: Andreas Helfer

Ruhig und stimmig in der Form ist die Kinderwiege, die die Bonnerin Pia Elisabeth Bellebaum aus Kirschholz fertigte und damit den zweiten Platz errang: „Ein Thema, dem nur größte Sorgfalt und Hingabe gerecht werden kann“, heißt es in der Begründung der Jury. Über eine „Wildcard“ soll auch diese Arbeit auf Landesebene teilnehmen.



Das filigrane Design zeichnet einen Schreibtisch aus, den Luca Thevis aus Lohmar entwarf und baute, die Platte des Tischs legte er mit Linoleum aus, flächenbündig integrierte er ein Fach mit Abdeckung: Platz 3. Thevis, der bei der Möbeltischlerei Holger Steinsträsser in Lohmar ausgebildet wurde, war zudem mit der Note 1,29 Prüfungsbester seines Jahrgangs, gefolgt von Thomas Klingenhäger aus Bonn (1,5) und Jonah Tölke (1,55) aus Ruppichteroth.



Die Wiege von Pia Elisabeth Bellebaum zeichnet sich laut Jury durch geradlinige Konturen und die „natürliche, beruhigende Schaukelbewegung aus“. Copyright: Andreas Helfer

Belobigungen gab es für ein Sideboard in Tineo-Furnier von Matthias Wilkens (Bonn), einen Esstisch in rustikaler Eiche von Florian Penner (Siegburg) und einen Schreibtisch in Nussbaum und Ahorn von Shadi Layose (Sankt Augustin). Insgesamt zählt Innungsgeschäftsführer Wolfgang Schmeil 50 Auszubildende. Drei Lehrlinge schafften den Abschluss nicht, haben aber noch eine Chance in den Nachprüfungen.

Die Ausstellung „Die gute Form“ ist bis einschließlich 5. Juli, im Stadtmuseum zu sehen, jeweils ab 10 Uhr am Samstag bis 17 Uhr, Sonntag bis 18 Uhr und Montag bis 16 Uhr.