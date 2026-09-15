Die Antwort heißt Ahmet Inal (44). Der Ex-Profi übernimmt beim Fußball-Mittelrheinligisten FC Hennef 05 das Kommando an der Seitenlinie – und folgt damit auf den am ersten Spieltag zurückgetretenen Chefcoach Nils Teixeira. „Ahmet ist ein cooler und sehr kommunikativer Typ“, sagt Sportchef Erol Celik. „Er ist während seiner aktiven Laufbahn viel herumgekommen in der Welt und hat sich auch als Trainer schon seine Sporen verdient.“ Zuletzt beim Mülheimer FC: Die 97er führte der Deutsch-Türke 2023 von der Landes- in die Oberliga und in der darauffolgenden Saison zum Klassenerhalt.

Im Januar 2025 trat er jedoch zurück. „Ich war einfach ausgepowert“, verrät der 44-Jährige. „Ganz einfach, weil ich mich um alles selbst kümmern musste. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt bei einem so gut strukturierten Verein arbeiten darf. In Hennef kann ich mich voll und ganz auf meinen Trainerjob fokussieren.“ Nach einer anderthalbjährigen Auszeit seien die Akkus wieder „voll aufgeladen“.

Ich habe eine junge, hungrige Mannschaft gesehen, die ein enormes Laufpensum abgespult hat. Ahmet Inal, Trainer des FC Hennef 05

Demnach nimmt Inal auch die weiten Anfahrten von seinem Wohnort Recklinghausen in Kauf: „Für mich ist die Entfernung kein Problem, schließlich habe ich während meiner aktiven Karriere ganz andere Strecken zurücklegen müssen.“ Der beim MSV Duisburg ausgebildete Stürmer erlebte nicht zuletzt spannende Abenteuer beim aserbaidschanischen Erstligisten FK Kapaz und beim niederländischen Zweitligisten Venlo. Hinzu kamen diverse türkische Profiklubs, zahlreiche Oberliga-Stationen in Deutschland und sogar zwei Länderspiel-Einsätze für die türkische U-21-Nationalmannschaft.

Den Fußball am Mittelrhein kannte Inal bislang nur vom Hörensagen. Einen ersten Eindruck von der Mittelrheinliga verschaffte er sich am Sonntag, als er seine neue Mannschaft bei der 0:3-Niederlage in Hohkeppel unter die Lupe nahm. Der Zaungast zeigte sich „positiv überrascht. Ich habe eine junge, hungrige Mannschaft gesehen, die ein enormes Laufpensum abgespult hat. Das hat Lust auf mehr gemacht.“ Am Donnerstag leitet Inal seine erste Trainingseinheit im Anton-Klein-Sportpark, drei Tage später folgt an gleicher Stelle das Liga-Debüt gegen den FC Wegberg-Beeck. Bleibt zu hoffen, dass sich dann der gute erste Eindruck von der Mannschaft verfestigt.