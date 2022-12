Atmosphärisch in Schwarz-Weiß liegt das verlassene Boot im Wasser.

Niederkassel – Es war eine misslungene Kanufahrt vor gut zwei Jahren, die der Grund dafür war, dass Thomas Schmutzer mit der Fotografie ein neues Hobby gefunden hat. Mit seiner Schwester begab er sich im November auf der Sieg im neuen Boot ins Wasser, und schon nach wenigen Metern kenterte das Duo wegen eines übersehenen Steins.



„Da ist meine damalige Panasonic Lumix ins Wasser gefallen. Alle Trockenversuche mit Reis und Mikrowelle sind gescheitert“, erinnert sich der 53-Jährige aus Lülsdorf. Er kaufte sich mit der Lumix GX9 eine noch bessere Ausrüstung, und fortan ließ ihn sein neues Hobby nicht mehr los. Mit einer Aufnahme des toten Siegarms in Mondorf in Schwarz-Weiß landete er beim Fotowettbewerb auf Platz 20 und wurde mit einem Wireless-Selfie-Stick belohnt.

Mit Hunden auf Motivsuche



Seit zwei Jahren beschäftigt sich der gebürtige Augsburger, der in Spich aufgewachsen ist, mit dem Fotografieren. Die neue Kompaktkamera mit Wechselobjektiv faszinierte ihn immer mehr, so dass er sich einige Bücher kaufte, viel im Internet las und von seiner Frau zwei Fotokurse geschenkt bekam.



Seine Lumix mit Wechselobjektiv nutzt Thomas Schmutzer häufig. Sein Preis: ein Selfie-Stick. Copyright: Quentin Bröhl

In den vergangenen zwei Jahren habe er auch immer wieder Bilder ungefragt der Redaktion zukommen lassen. „Von fünf Versuchen sind viermal Bilder von mir in der Zeitung erschienen“, erzählt er stolz. Zuletzt war es die Langzeitbelichtung des Aalschokkers der Fischereibruderschaft in Bergheim. Im Jahr komme er sicherlich auf 1300 Bilder, die er behalte und nicht lösche.



Oft macht er sich auf die Pirsch beim Hunderundgang mit den beiden Labrador-Retrievern Mae und Glenn. So auch im Herbst des vergangenen Jahres kurz vor dem Einsendeschluss des Fotowettbewerbs, als ihn das verlassene Boot auf dem Totarm des Rheins in Mondorf in seinen Bann zog.



Thomas Schmutzer wohnt mit seiner Frau in Lülsdorf, einen Steinwurf entfernt vom Rhein. Er ist bei der DHL Deutschen Post in der Zentrale Bonn für die Abteilung Inkasso zuständig und bezeichnet sich selbst als einer der letzten Beamten im Unternehmen.