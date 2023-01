Lohmar – „Read the plant“ – lese die Pflanze. Das ist der beste Ratschlag, den Bruno Willemijns all jenen gibt, die auch einmal einen Kürbis im Format eines kleinen Sofas züchten wollen. Der 24-jährige Belgier, der 2016 mit seinem Bruder Mathias mit einem 1,19-Tonner den aktuellen Weltrekord aufgestellt hatte, war am Sonntag bei der NRW-Kürbis-Wiegemeisterschaft auf dem Krewelshof wieder mit einem Kaventsmann vertreten.



Wie ein Sitzsack mutet sein Kürbis der Sorte Atlantic Giant an, der augenscheinlich die Reihe der Favoriten anführte. 509 Zentimeter Umfang hatte Willemijns selbst gemessen, das Gewicht schätzte er auf 780 Kilogramm. Nach offizieller Wiegung sind es 764,5 Kilo, was zur Verteidigung des Kürbiskönigstitels reichte. Voriges Jahr hatte der Belgier mit einem 795 Kilo schweren Riesen triumphiert.



Alfterer bringt Riesen-Sonnenblumen mit

Doch nicht nur Kürbisse wurden gewogen und vermessen. „Wer hat große Sonnenblumenköpfe dabei?“, fragte Andreas Wild, der mit Ingo Dapperich moderierte, in die Runde. Johannes Goell aus Alfter konnte nicht nur hier mit einem Prachtexemplar aufwarten. Der 85-Jährige, der auf Urgesteinsmehl für einen fruchtbaren Boden setzt, hatte auch eine Kohlrabiknolle, Paprika- und Chilischoten, eine Tomate, Gurken, eine Pastinakenwurzel und Rote Bete in XXL-Größe dabei.



Für Staunen sorgten außerdem Zucchini-Früchte, die zum Teil von zwei Männern geschleppt werden mussten. Fast einen Zentner (genau 49,42 Kilogramm) brachte die Sieger-Zucchini von Freimut Spiggelkötter aus Syke bei Bremen auf die Waage.



Fast einen Zentner wiegt die riesige Zucchini, die Udo Karkos (links) und Florian Spiggelkötter auf die Waage hievten. Copyright: Klaus Heuschötter

2019 hatte der heute 19-Jährige noch einen Trostpreis als jüngster Wettbewerbsteilnehmer bekommen. „Das hat ihn viel Mühe gekostet, jeden Tag hat er sich um die Pflanze gekümmert“, berichtete Vater Florian Spiggelkötter vom Fleiß, der diesmal gekrönt wurde.



Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland

„Alle Dialekte sind zu hören“, sagte Dani Bieger, Ehefrau von Krewelshof-Bauer Theo Bieger, womit sie darauf anspielte, dass fast von überall her Gemüsezüchter angereist waren. Aus Franken etwa war einmal mehr Familie Gödel dabei, die mit einer mehr als drei Meter langen Kalebasse einen 1. Platz belegte.



Der größte Halloween-Kürbis (56,44 Kilo) wuchs indes im Rheinland, nämlich im Garten von Sonja Williams heran. Dani Bieger erzählte, dass die Bonnerin von Udo Karkos Tipps bekommen habe und ermutigt worden sei, am Wettbewerb teilzunehmen.



Fragt man den 55-Jährigen von den „German Giant Vegetables Growers“ nach einem Erfolgsrezept, sagt er: „Das Wichtigste ist Glück“, denn es gebe viele Faktoren, die Einfluss auf das Wachstum hätten, angefangen vom Saatgut bis zur richtigen Menge Wasser zur rechten Zeit. Und Karkos zitierte den Kürbis-Weltmeister: „Read your plant“, von den Blätter etwa könne man ablesen, was eine Pflanze gerade benötige.

In den nächsten Wochen liegen die drei dicksten Kürbisse (alle aus Belgien) noch zur Besichtigung auf dem Krewelshof.