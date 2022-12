Niederkassel – Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) startet am 1. März ihr Verfahren zur Vergabe von Grundstücken im geplanten Wohngebiet „Im Obstgarten“ am Rande von Rheidt. In dem Areal sollen 24 Doppelhaushälften und 24 Einfamilienhäuser entstehen.



Mit dem Grundausbau will die SEG noch in diesem Jahr beginnen, er soll 2023 abgeschlossen sein. Für die Vergabe greift die SEG auf ein eigens entwickeltes digitales Bewerbungsverfahren zurück, das eine transparente, faire und nachvollziehbare Vergabe der Bauplätze ermöglichen soll.



Registrierung auf städtischem Online-Portal

Die Grundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften werden von der SEG zu einem Preis von 420 Euro pro Quadratmeter voll erschlossen verkauft. Bauwillige können nach Registrierung ihr Interesse bis einschließlich 13. März über das städtische Online-Portal „Niederkassel-live“ bekunden. Dabei spielt die Reihenfolge keine Rolle. Für die Teilnahme am Verfahren wird eine Bearbeitungsgebühr von 75 Euro erhoben.



Die Bauplätze sollen laut SEG unter Einbeziehung soziodemographischer Kriterien vergeben werden. Dazu gehören soziale Kriterien, die aktuelle Wohn- sowie die Arbeitssituation und ehrenamtliches Engagement. Abgefragt wird mit einem zweiseitigen Fragebogen unter anderem der Familienstand, die Anzahl der Kinder oder Pflegekinder und eine mögliche Behinderung.



Bewerber mit aktuellem oder ehemaligen Wohnsitz in Niederkassel sollen besonders berücksichtigt werden, ebenso Familien, die sich bereits auf der Warteliste der SEG befinden, Familien, die bislang noch kein Eigenheim besitzen, und Bewerber, die in Niederkassel arbeiten. Auch die aktive Mitgliedschaft sowie eine herausragende oder arbeitsintensive Funktion in einem Niederkasseler Verein erhöhen die Chancen auf eine besonders hohe Punktzahl.



Bei gleicher Punktzahl entscheidet das Los. Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die SEG per E-Mail.