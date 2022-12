Rhein-Sieg-Kreis – Für den 1. FC Niederkassel wird die Situation im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga immer brenzliger. Der Tabellenführer FSV Neunkirchen-Seelscheid nahm indes die Auswärtshürde SV Beuel 06 souverän. Die Begegnungen Wahlscheider SV gegen SC Uckerath sowie TuRa Oberdrees gegen Hertha Rheidt mussten auf den 24. März beziehungsweise 31. März verschoben werden.

1. FC Niederkassel – SV Leuscheid 2:4 (2:2). Nach dieser Niederlage wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner für den 1. FCN. Das Derby begann mit dem 0:1 durch Max Engelberth (2.) und dem postwendenden Ausgleich durch Mehmet Hanefi Öcal (3.) turbulent. Engelberth traf in der 19. Minute zur erneuten Gästeführung, ehe Vasilios Kalouris die passende Antwort parat hatte – 2:2 (36.).



Coach Slobodan Kresovic vom SV Leuscheid. Copyright: Quentin Bröhl

Nach der Pause verbuchten beide Mannschaften gute Torchancen. Während Niederkassel seine jedoch ungenutzt ließ, schlugen die Gäste durch Kevin Klein (58.) und Marvin Klein (78.) eiskalt zu. „Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Stärke nach Standards bewiesen. Aufgrund unser Effizienz ist der Erfolg verdient“, freute sich Gästecoach Slobodan Kresovic.



FCN: Hilger, D. Madani, Podlas (76. Slama), Kalouris (69. Pape), Bulliqi, Mbungu Masaka (76. Amrein), D. Delijaj, Sahin, Öcal (76. Bingert), B. Delijaj (69. E. Madani), Tchemi.



SVL: Welter, Fuchs, Schäfer, J. Ehrenstein (85. Scheibner), Brozeit, M. Klein, Engelberth, Borgardt, K. Klein, Aksoy, O. Ehrenstein.

Spiel-Steno

Oberkasseler FV – TuS Buisdorf 1:2 (0:1).



TuS: Empt, Hönscheid (60. Noppe), Kirschhausen, Strajhar, Ma. Müller, Hübgen (78. Karadeniz), Töller (63. Nuri), Mo. Müller, Schamberg, Wieland, Rosauer (78. Thomas).



Tore: 0:1 Rosauer (36.), 0:2 Schamberg (79.), 1.2 (89.).



Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Nuri (90.).

SV Niederbachem – SV Bergheim 0:2 (0:1).



SVB: Stibing, Korthaus, Slami, Tomiczek, Burski (38. Abdou, 47. Verstrepen), Kitz, Stein (90. Kamp), Lehnert, J. Huth, Müller, Heitzer.



Tore: 0:1 J. Huth (9.), 0:2 Slami (90./+6).

FV Bonn-Endenich II – VfR Hangelar 5:0 (4:0). Die Gastgeber traten – wie schon in den vorherigen Rückrundenspielen – quasi mit ihrer Landesliga-Mannschaft an. Was von den Regularien her legal erscheint, erachtet VfR-Coach Frank Schmitz als „sportlich sowie moralisch äußerst zweifelhaft“. Seine Überlegenheit nutzte der FVE zu fünf Toren (8., 27., 29., 30., 75.).



VfR: Scheele, Bär (68. Hanisch), J. Heinen, Radzey, Meyer (54. Strehl), Kübler, C. Heinen (81. Tarnow), Wittrien (76. Büttgen), Hennig (71. Rodrigues da Silva), Grewe, Dukaj.

SV Beuel 06 – FSV Neunkirchen-Seelscheid 0:4 (0:3). „Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Chancen konsequent genutzt und Beuel damit früh den Zahn gezogen“, zeigte sich FSV-Trainer Michael Theuer nach dem Spiel zufrieden. Rico Heinen (19.), Marc Schneider (42.) und Ayko Schneeweiß (45.) schossen die deutliche Halbzeitführung heraus. In der Schlussminute traf der eingewechselte Jan Leyerer zum 4:0-Endstand.



FSV: Stokowy, Ehses, Thiemann, R. Heinen, Schmitz, Jungbluth (84. Leyerer), Schneider, Hoffmans (73. Bäumgen), Fischer (66. Diehl), Ludwig, Schneeweiß (85. Lukas).