Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntagabend (16. August) auf der Landstraße 144 bei Bad Honnef gekommen. Eine 18-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

18-Jährige Motorradfahrerin stürzt Abhang hinunter

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Unfall gegen 18.45 Uhr zwischen Himberg und Bad Honnef. Die 18-jährige Fahranfängerin war demnach mit ihrem Motorrad auf der leicht abschüssigen Straße in Richtung Bad Honnef unterwegs, als sie in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärten Ursachen zu Fall kam.

Die junge Frau wurde von ihrem Motorrad geschleudert und stürzte eine Böschung neben der Fahrbahn hinab.

Zeuge findet Schwerverletzte und alarmiert Rettungskräfte

Ein Zeuge entdeckte kurz nach dem Unfall das Motorrad, das auf der Landstraße liegengeblieben war, und stoppte seine Fahrt. Wie die Polizei weiter berichtete, konnte er die 18-Jährige schließlich im Abhang hinter der Leitplanke auffinden. Er alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte die Motorradfahrerin zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Schmelztalstraße bis etwa 23:30 Uhr gesperrt. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallgeschehens wurde die Bonner Polizei durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Wuppertal unterstützt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 0228-15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern weiter an. (jv)