Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) wird zur letzten Hoffnung für einen jungen Siegburger: Der 15-jährige Max braucht dringend eine Stammzellspende in seinem Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs. Dazu werden am 5., 12. und 19. August große Registrierungsaktionen im Siegburger Stadtmuseum organisiert. Die Initiative geht auf die Bürgergemeinschaft Brückberg zurück. Den Kontakt stellte die Stadtverwaltung her, Bürgermeister Stefan Rosemann ruft öffentlich dazu auf, sich zu beteiligen.

Eines Nachts hatte Max nach Angaben der DKMS einen dicken Knubbel an seinem Hals entdeckt. Nach einem Besuch beim Kinderarzt und weiteren Untersuchungen in der Kinderklinik stand kurz vor Weihnachten 2024 die Diagnose fest. Es folgte eine intensive Therapie. Doch die Blutwerte verschlechterten sich, eine weitere Behandlung war nicht mehr möglich. Jetzt warten Max, seine Familie und Freunde auf die dringend benötigte Stammzellspende.

Lebensfroh, voller Neugier und Freude

„Trotz allem ist Max ein lebensfroher Junge, der voller Neugier und Freude durchs Leben geht. Besonders gerne ist er aktiv unterwegs – im Winter auf Skiern, ansonsten mit dem Fahrrad. Darüber hinaus interessieren ihn sportliche Autos, und alles, was mit schnellen Fahrzeugen zu tun hat, fasziniert ihn“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seine Familie sei das Wichtigste für ihn, gemeinsame Mahlzeiten mit seinen Eltern, seinem Bruder und seinen Großeltern. Max liebe das Reisen und freue sich darauf, neue Orte zu entdecken. „Bitte lasst ihn nicht im Stich und schenkt ihm und allen anderen Blutkrebspatientinnen und -patienten eine Lebenschance“, appelliert seine Mutter.

Teilnehmer zwischen 17 und 55 Jahren gesucht

Spenderinnen und Spender, die sich neu für die Datei registrieren lassen, müssen gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt sein. Nach einem Speichelabstrich erfolgt die Registrierung für die Spenderdatei. Dafür müssen die Teilnehmenden ein Handy dabeihaben.

Die Termine finden jeweils mittwochs von 17 bis 20 Uhr im Stadtmuseum statt. Parallel läuft auf dem Markt die Konzertreihe „Siegburg Sommer Live“, von der sich die Organisatoren eine besonders hohe Beteiligung erhoffen. Alternativ können sich potenzielle Spenderinnen und Spender auch ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen. Besonders gefragt sind junge Spenderinnen und Spender.

Groß ist die Unterstützung in der Nachbarschaft des Jungen auf dem Siegburger Brückberg, viele Freiwillige packen bei der Aktion mit an. In der Reihe „Siegburg Sommer Live“ spielen am 5. und 12. August die Tribute-Bands Maffay Pur und Bounce (Bon-Jovi-Songs), am 19. August tritt die Coverband Mad Memories auf. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, eine Stunde nach Beginn der Registrierung. Auch Geldspenden sind willkommen. Nach Angaben der DKMS sind bislang 13 Millionen Spenderinnen und Spender registriert worden. Bisher habe man 130.000 Menschen eine „zweite Lebenschance“ gegeben.