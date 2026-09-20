Punkte und Platzierungen waren diesmal zweitrangig. Viel wichtiger war für die sechs jungen Kunstradfahrerinnen des Radsportvereins Siegburg, ihre Übungen einmal unter Wettkampfbedingungen zu zeigen. Bei den Vereinsmeisterschaften in der Turnhalle der Grundschule Nord ging es deshalb vor allem um Routine, Mut und die Vorbereitung auf die kommende Saison.

Kunstradfahrerinnen wagten sich auch an besonders schwierige Übungen

Mit dabei waren die Schwestern Amalia (15) und Frida Zubrinna (11), die zehnjährigen Zwillinge Sophia und Greta Bürvenich sowie Diana Cremer und Luise Hübinger (beide 13). „Einige hatten bereits bei einem Nachwuchsturnier in Bonn Wettkampfluft geschnuppert“, verriet RVS-Pressesprecherin Leonie Lippok: „Für den Großteil war bislang aber lediglich die Vereinsmeisterschaft im vergangenen Jahr die Bühne gewesen.“

Amalia Zubrinna (25) bewahrte Ruhe während ihrer Kür. Copyright: Olaf Pohl

Eine echte Premiere feierte Greta Bürvenich. Die Zehnjährige absolvierte ihren ersten Wettkampf überhaupt und meisterte ihre Kür ordentlich. Besonders sicher präsentierte sich Amalia Zubrinna. Die 15-Jährige bewahrte bei ihren Übungen die Ruhe und musste entsprechend wenige Abzüge hinnehmen.

Noch mehr freuten sich die Verantwortlichen darüber, dass sich die Mädchen auch an Übungen wagten, die ihnen im Training Schwierigkeiten bereiten oder vor denen der Respekt bislang besonders groß war. „Dass dabei nicht alles funktionierte, gehörte ausdrücklich dazu“, so Lippok. Die Fehler sollen nun im Training aufgearbeitet werden. Und noch einen Zweck erfüllte die Vereinsmeisterschaft: Eltern und Großeltern bekamen aus nächster Nähe zu sehen, was sich der Nachwuchs auf einem Kunstrad inzwischen zutraut.

Außerhalb des Nachwuchswettbewerbt stiegen auch Leonie Lippok und Julia Laufenberg aufs Rad. Copyright: Olaf Pohl

Während das Kampfgericht die Punkte errechnete, gab es zudem einen kleinen Blick über den Nachwuchswettbewerb hinaus. Julia Laufenberg und Leonie Lippok stiegen außer Konkurrenz aufs Rad und zeigten Übungen im Zweier-Kunstrad. Viel Vorbereitung steckte diesmal nicht dahinter: „Wir haben erst wenige Tage zuvor nach längerer Pause erstmals wieder gemeinsam trainiert“, gab Laufenberg zu.

Hallensportmeisterschaften in Sulzbach am Main folgen Ende September

Deutlich ernster wird es für das Duo des RV Siegburg Ende September. Dann stehen bei den Deutschen Hallenradsport-Meisterschaften in Sulzbach am Main die Aufstiegsrunden im Radpolo auf dem Programm. Bei den Wettkämpfen in der Main-Spessart-Halle geht es für die Kreisstädterinnen um den möglichen Sprung in die erste Liga.